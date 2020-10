De nouveaux cocktails sans alcool dans les épiceries

Les Québécois qui profitent du confinement pour boire moins ou pour participer à des défis du genre «un mois sans alcool» peuvent maintenant mettre la main sur une nouvelle gamme de cocktails non alcoolisés dans les épiceries.

L'animateur Etienne Boulay a lancé cette semaine la gamme nommée «Atypique», qui comprend un spritz, un mojito, un gin-tonic et un rhum & coke, tous sans alcool.

«Ça va dans l’air du temps a-t-il confié. Il y a beaucoup de gens qui tentent de prendre soin de leur santé. Il y a aussi les consommateurs qui désirent diminuer leur consommation d’alcool. Et de plus en plus, il y a tellement d’options sans alcool comme les compagnies de bières.»

PHOTO COURTOISIE L’animateur Etienne Boulay a élaboré de nouveaux cocktails sans alcool, disponibles dans les supermarchés IGA, au coût de 2,99 l’unité ou 9,99$ pour un paquet de 4.

L’ex-joueur de football a élaboré ces nouvelles boissons avec la collaboration de Jonathan Robin, fondateur de la Station Agro-Biotech à Saint-Hyacinthe, connue pour la création des spiritueux de la Distillerie Noroi et de la microbrasserie Le Bilboquet.

«C’est ultra cohérent avec qui je suis. Je veux vraiment créer mes propres produits que je vais moi-même consommer au quotidien. Avec Jonathan Robin et sa femme, on a travaillé fort sur les arômes pour que cela goûte bon», a expliqué Etienne Boulay.

«Je m’y connais dans les options sans alcool et c’était souvent bourré de sucre ou ça ne goûtait pas bon», a-t-il poursuivi.

Les cocktails sans alcool Atypique comptent de 60 à 80 calories par canette. «On propose un petit drink sans être magané le lendemain», a-t-il lancé en riant.

La nouvelle collection est disponible dans tous les IGA, IGA extra, IGA express, Marchés Tradition, Marchés Bonichoix et Dépanneurs Voisin au coût de 2,99 $ l’unité ou 9,99 $ pour un paquet de quatre.