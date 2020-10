L’Italie romantique

Libre ce soir? Voici ce que votre 24 Heures vous suggère aujourd’hui au rayon culture.

ROMAN

Les bons garçons

Rome. 1975. C’est la fin de l’été et des vacances. Trois garçons de la bourgeoisie rencontrent deux jeunes filles des quartiers ouvriers. Ensemble, ils flirtent en voiture et dans les cafés. Un soir, les garçons invitent les filles dans une somptueuse villa du Circeo, tout comme le raconte le récit mythologique d’Ulysse, où des marins avaient été ensorcelés par une magicienne, non loin du palais de Circé. L’auteur Pierre Adrian revisite cette histoire de dramaturgie grecque dans le décor envoûtant de l’Italie des années 70. Le lecteur est plongé dans univers sensuel et d’insouciance qui peut basculer à tout moment dans la violence.

* Sorti le 5 octobre

Je reste

FESTIVAL

Le Festival international Présence autochtone - Concerts en ligne

Le Festival international Présence autochtone a poursuivi sa programmation en lançant en ligne une série de trois concerts inédits enregistrés au Cabaret le Lion d’Or. Ce soir, assistez à la prestation au trio de jazz de Montréal Backwater Township. Puis demain, ne manquez pas l’artiste multidisciplinaire Moe Clark qui mêle l’improvisation vocale et le lyrisme multilingue dans des créations, dont le sens prend racine dans son héritage personnel et dans la mémoire ancestrale.

* Ce soir et demain au www.presenceautochtone.ca

FESTIVAL

Festival image + nation LGBTQ +

À l’occasion de la fête de l’Halloween, le Festival Image +Nation offre une programmation spéciale horreur qui a débutée jeudi et qui se terminera dimanche. Ce sont donc quatre jours de frayeurs et de frissons garantis avec trois projections de films d’horreur, psycho-thrillers et de suspense. Les longs métrages présentés seront Hellbent, What Keeps You Alive et Un couteau dans le cœur. À noter qu’il y aura quelques courts-métrages d’épouvante qui seront également diffusés.

* Ce soir et demain dès 20h au image-nation.org/festival

MUSIQUE

Sonification Fest

Fan de musique hip hop, afro-beat et pop rock? Si oui, le Centre PHI vous convie au festival de musique gratuit en ligne Sonification Fest ce week-end. Ces deux soirées de prestations accueilleront des artistes de la programmation musicale estivale de Sonification comme Pierre Kwenders, Lydia Képinski et Jesse Mac Cormack. C’est l’occasion de revoir les performances d’artistes québécois et canadiens ou de découvrir des talents locaux. Lors des performances, de courtes entrevues sont menées par FABjustfab, l’animatrice de Sonification. Et pour les oiseaux de nuit, la fête se poursuivra avec une prestation musicale présentée par MUTEK.

* Ce soir dès 20h et demain dès 16h au phi-centre.com

TÉLÉ

Les Misérables

Le classique de Victor Hugo reprend vie. La série nous transporte à Paris en 1832, à l’époque napoléonienne, où l’on suit le sort de trois personnages de cette épopée, soient Jean Valjean (Dominic West), Fantine (Lily Collins) et Cosette (Ellie Bamber). Issus de la plus grande pauvreté, on plonge à l’époque où les nobles méprisent le peuple et où l’écart des classes sociales se fait grand. D’un côté, Jean Valjean est emprisonné pendant 19 ans pour avoir volé un pain pour nourrir sa famille. Puis, Fantine est séduite par un jeune noble de qui elle tombe enceinte. Elle donne naissance à une fille prénommée Cosette, qui se fait exploiter par des aubergistes. Ces trois anti-héros seront réunis par le destin.

*Ce samedi à 20h sur ICI Télé

LIVRE

La fois où les tortues m’ont appris à respirer

L’écrivaine Amélie Dubois présente cet automne son nouveau roman La fois où les tortues m’ont appris à respirer avec le personnage de Mali Allison qui entreprend une retraite de yoga pour aligner ses chakras et les astres. Ce mois de retraite de yoga sera ponctué de réflexions et d’un retour vers l’essentiel. Avec une plume débordante d’humour, Mali nous partage ses états d’âme dans lesquels elle naviguera dans l'acceptation, le lâcher-prise et l’entraide. À travers les pages, on se rend compte que l’important, c’est d’arriver à respirer par le nez !

*Sorti le 14 octobre

CONCERT

Plus que jamais, une chance que je t’ai

L’organisme Maison Plein Cœur présente sa campagne annuelle de financement de dimanche dans le cadre d’un spectacle-bénéfice virtuel, qui sera animé par la comédienne Salomé Corbo et la drag queen Barbada de Barbades. Les internautes auront l’occasion de visionner les interprétations du poète Jean-Paul Daoust, de l’humoriste Anne-Marie Dupras, de la chanteuse Julie Curly, du groupe Kaléidoscope, de la drag queen True Devil, de la chanteuse Franklyne, de la chanteuse Sandy Duperval et plus encore. Rappelons que cette campagne de financement vise à aider les personnes vivant avec le VIH.

*Ce dimanche à 16h sur la chaîne YouTube de la Maison Plein Cœur

DOCUMENTAIRE

Scoppa et moi

Le journaliste Félix Séguin et Éric Thibault, le chef intérimaire du Bureau d’enquête du Journal de Montréal, nous donnent un accès exclusif à l’omerta et aux opérations de la mafia montréalaise. Leur source secrète? Andrew Scoppa. Ce dernier lève le voile sur les méthodes de la mafia et révèle des détails entourant des crimes, lors d’un voyage avec les deux journalistes d’enquête. Dans ce documentaire de 80 minutes, les reporters revisitent les lieux où ils ont recueilli les confessions du criminel.

*Sorti le 29 octobre exclusivement sur Club Illico

LIVRE

Être bien - Petites (et grandes) consciences

L’animatrice Julie Bélanger s’ouvre sans filtre dans ce nouvel ouvrage attendu : Être bien. Elle entreprend depuis belle lurette cette quête d’une vie en l’expliquant par différentes prises de consciences. Sans détenir le secret des dieux ni la réponse absolue, elle se pose des questions légitimes sur le bonheur et l’acceptation de soi. Et si le bonheur passait tout simplement par l’acceptation ? De soi d’abord et de tout le reste ensuite ? Celle qui co-anime l’émission Ça finit bien la semaine nous ouvre une porte de son parcours avec authenticité, vulnérabilité et humilité.

* Sorti le 27 octobre