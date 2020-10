Plateau-Mont-Royal: l'iconique Pizzaiolle ferme ses portes

BÉATRICE ROY-BRUNET/24 HEURES/AGENCE QMI

Le restaurant Pizzaiolle du Plateau-Mont-Royal, situé au croisement des rues Saint-Denis et Gilford, ferme définitivement ses portes en raison de la pandémie et des travaux et changements sur la rue Saint-Denis, à Montréal, jeudi le 29 octobre 2020.