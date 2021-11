Quoi faire: 32 activités à mettre à son agenda en novembre

Partager







Le mois de novembre est certainement le mois le plus déprimant de l'année. Le manque de lumière, le temps froid, les journées plus courtes peuvent vraiment affecter notre humeur.

Malgré tout, ce n'est pas une raison pour que le mois de novembre mette de la grisaille dans nos coeurs.

Voici donc 32 activités à mettre à votre agenda durant ce mois de novembre pour l'égayer davantage.

1. Se plonger dans la magie des Fêtes

La règle du 1er décembre comme date où il est acceptable de mettre ses décorations de Noël n'est plus valable cette année. Afin de créer un peu de magie dans ce mois plus gris, pourquoi ne pas commencer à décorer son appartement plus tôt, faire ses achats des Fêtes en ligne et cuisiner des plats congelés en regardant des films festifs? Novembre sera plus doux ainsi. Ne manquez pas le défilé du Père Noël, le 19 novembre prochain.

Le café-resto-bar Péché situé sur la rue Saint-Denis, dont le concept s’inspire des sept péchés capitaux, a dévoilé l’existence de son «comptoir clandestin» dernièrement. Situé dans la ruelle derrière l’établissement, le comptoir clandestin permet aux clients de passer récupérer leur commande, ni vu ni connu! Bien que le comptoir soit entièrement légal et respecte les mesures sanitaires demandées par le gouvernement, le concept est amusant et intrigant. Vous pouvez accéder au comptoir clandestin en voiture ou à pied!

Les joies de se retrouver en terrasse ne devraient pas être sacrifiées en novembre. Plusieurs restaurants garderont leurs terrasses ouvertes pour un bon moment encore. Mettez votre laine favorite et dirigez-vous vers une terrasse chauffée pour le parfait 5 à 7.

Il est plus important que jamais de soutenir les entreprises locales en ces temps difficiles. Si votre budget vous le permet, offrez-vous un bon repas de temps en temps pour encourager les restaurateurs de Montréal.

C’est à la magnifique brasserie SILO dans Ahuntsic que l’entreprise de Québec s’installera du 12 au 14 novembre prochains dans le cadre d’un «pop-up shop». C’est le moment tout indiqué pour découvrir et ramener à la maison des plantes uniques.

6. Se louer une chambre d’hôtel en amoureux pour un «staycation»

Comme les hôtels sont toujours ouverts, pourquoi ne pas vous offrir un petit «staycation» en amoureux? Vous aurez l'impression de voyager au bout de monde simplement en vous offrant une sortie hors de chez vous.

7. Organiser une «date» au parc à chiens

Pour les parents canins, une sortie au parc à chiens est toujours une bonne idée. Enfilez une grosse laine et glissez quelques bières dans votre sac. Vous pourrez laisser votre toutou s'amuser alors que vous passerez du bon temps avec votre tendre moitié, entouré de chiens. Le rêve!

8. Se lancer dans la décoration d’une pièce de son appartement

C'est le moment idéal pour repenser la déco de votre appartement! Inspirez-vous des nouvelles tendances déco 2021 pour mettre un peu de beau chez vous!

Prenez la route vers Québec pour vivre une expérience culinaire des plus romantiques. L’Auberge Saint-Antoine propose un apéritif, un souper 4 services du restaurant Chez Muffy servi dans une mini-serre chauffée, une bouteille de vin soigneusement sélectionnée par le sommelier pour un accord parfait. Le rêve !

10. Faire un souper raclette avec vos colocs

Avec l'arrivée de l'automne, la raclette fera son grand retour! Ouvrez-vous une bonne bouteille de vin et profitez-en pour cuisiner en gang.

S’improviser distillateur, le temps d’une soirée, est maintenant possible grâce au GinKit de Ginius. Cette initiative 100% québécoise vous invite à personnaliser votre propre boisson.

Le quartier Villeray se classe parmi les quartiers les plus cool au monde, selon le TimeOut. Une visite s'impose!

13. Manger de la fondue au fromage à L’Auberge Saint-Gabriel

La fondue au fromage suisse de l’Auberge Saint-Gabriel attire les adeptes de ce met réconfortant dans Vieux-Montréal. Vous devez à tout prix l’essayer.

14. Essayer de faire des œuvres d’art à l’aquarelle

Pourquoi ne pas essayer de devenir un artiste ce mois-ci? En plus d'être extrêmement relaxante, la peinture permet d'extérioriser ses angoisses. Qui sait, peut-être que vous vous découvrirez un nouveau talent?

Vous aurez envie de vous faire construire une maison intelligente d’architecte après avoir visionné cette série sur la plateforme Vrai. Sarah-Jeanne Labrosse rencontre des propriétaires qui se sont créés des lieux de vie extraordinaires sur notre territoire. C’est du bonbon !

Montréal regorge de beaux paysages. Partez donc à la recherche de ces derniers avec votre caméra ce mois-ci!

La boutique Buk & Nola reste ouverte. Si vous avez envie de vous gâter un peu, allez y faire un tour pour vous acheter une belle décoration, une revue locale, une jolie affiche ou tout simplement pour «zieuter»!

L'auteure a lancé tout récemment une ode à l’amitié dans Au Lac d’Amour. Un roman feel-good qui promet de vous garder au chaud en novembre.

Au Lac d’Amour chez QUB livre - 19.95$

19. S'offrir une nouvelle tête

Si l’envie vous prend de changer de tête en novembre : allez-y ! Le temps gris encourage à s’offrir un rafraîchissement qui promet de faire un bien fou.

20. Faire le tour des friperies dans le Mile-End

Partir à la découverte du Mile-End est toujours agréable. Comme la plupart des boutiques resteront ouvertes ce mois-ci, profitez-en pour faire des trouvailles dans les nombreuses friperies du quartier.

21. Monter le mont Royal

Même si ce n'est pas très original, monter le mont Royal est toujours une belle activité à faire, particulièrement durant l'automne. Cela prend environ 45 minutes et la vue sur la ville est tout simplement magnifique.

Le premier événement Parole de Chef au Time Out Market Montréal avec le chef haïtien Paul Toussaint aura lieu le 2 novembre de 17h30 à 20h30. Il comprendra trois services avec accords mets-vins et cocktails qui promettent de vous épater !

Le Club Terracotta propose un ensemble de poterie à façonner à la maison. C’est une activité idéale pour profiter du moment présent.

24. Organiser une dégustation de bagels à distance

Proposez à vos amis une dégustation de bagels à distance. Allez tous vous acheter des bagels Saint-Viateur et des bagels Fairmount et rendez-vous sur zoom pour faire la dégustation ensemble par la suite. Vous pourrez finalement déterminer les différences entre ces deux entreprises de bagels iconiques de Montréal.

25. Écouter des films sur un matelas dans le salon

Il n'y a rien de plus excitant que d'organiser une soirée cinéma, confortablement installé sur votre matelas dans le salon. En plus, si vous vous endormez avant la fin du film, vous pourrez y passer la nuit sans problème.

Pour fuir la grisaille de novembre, hâtez-vous au Jardin botanique afin de découvrir les splendides Jardins de lumière. Soirée féérique garantie.

27. Faites le plein de vins nature au Lapin Pressé

Le café de l'avenue Laurier propose de belles bouteilles de vin nature à emporter. Commandez-vous un bon grilled-cheese pour accompagner le tout!

Un décor magnifique, une riche variété d’alcool et une ambiance chaleureuse se trouvent dans ce nouveau lieu du Plateau Mont-Royal. Un incontournable du quartier !

L’exposition Écologies: ode à notre planète au Musée des Beaux-Art de Montréal aborde des thèmes tels que l’éco-anxiété, les changements climatiques, l’extinction animale et l’intelligence des plantes. Il s’agit de l’exposition parfaite pour se sensibiliser sur le sujet de l’environnement et découvrir de nouveaux artistes.

C’est à l’Institut National Art contemporain que l’humoriste Mariana Mazza dévoilera son talent de peintre. Le public est donc invité à découvrir quelques 39 toiles du 3 au 6 novembre lors de l’exposition Queso y papa.

Le Festival Bach Montréal est la première destination en Amérique du Nord pour le génie musical intemporel qu’est Johann Sebastian Bach. Vous trouverez une programmation riche qui promet de plaire à tout le monde. Vous n’avez même pas besoin d’être un fan de musique classique pour apprécier les concerts.

Plusieurs restaurants de Montréal offrent des brunchs avec la formule mimosas à volonté. C’est une idée d’activité agréable pour se rassembler entre amis et profiter d’un brunch loin d’être plate.

Bon mois de novembre!

