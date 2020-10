Dans l’univers musical de Mononc’ Serge

Peut-être l’artiste le plus indépendant du Québec, Mononc’ Serge s’est toujours montré ingénieux pour mener sa carrière comme il l’entend.

Et la tumultueuse année 2020, malgré ses nombreux irritants pour le monde du spectacle, n’allait pas altérer son esprit d’initiative. Mononc Serge n’allait pas priver ses fans de ses prestations inoubliables. Quitte à s’adapter avec les moyens du bord.

Son spectacle à Rivière-Ouelle le 6 novembre affiche déjà complet! Au moment de lire ses lignes, vous pourrez peut-être vous procurer des billets pour sa prestation virtuelle sur la scène du bar l’Anti le 14 novembre.

Un auteur-compositeur-interprète si prolifique possède sûrement une culture musicale allant de pair avec son écriture diversifiée. C’est ce que nous avons tenté de voir avec lui en plus de jaser du contexte des derniers mois.

Tes shows sont toujours remplis d’interactions avec le public. Comment tu trouves ça jouer devant un écran avec un public en différé?

J’ai aussi fait des shows avec du vrai public. J’en ai fait cet été devant une cinquantaine de personnes. J’aime beaucoup jouer devant peu de monde. Je trouve ça plus facile à gérer, surtout quand je suis tout seul avec ma guitare. Quand je joue devant beaucoup de monde, la probabilité qu’il y ait des spectateurs turbulents est beaucoup plus élevée. Surtout quand les gens ont bu pas mal!

Par contre, jouer devant des caméras, c'est vraiment déstabilisant. Il suffisait que je m’enfarge dans mes tounes pour que je me dise «Merde j’ai complètement foiré.» Mais Je suis pas en train de jouer une symphonie de Mahler ou de Beethoven. Je fais quand même du Mononc’ Serge, ça tolère quand même un certain niveau de crochitude. (Rires)

Tu fais ta propre promo sur les médias sociaux. Est-ce que tu as une bonne discipline pour gérer ta carrière ou tu fais quand ça te tente?

Je procrastine énormément. Je n'ai pas de discipline de travail. Au printemps, j’ai fait beaucoup de contenus pour les réseaux sociaux : des petits spectacles maisons, des capsules humoristiques. Quand la pandémie est arrivée je me suis dit que j’allais écrire des tounes mais ça ne sortait pas et ça me déprimait. Je me suis mis à faire autre chose que d’écrire des chansons.

Même si tu n’écris plus autant de chansons en lien avec l’actualité, est-ce que tu la suis quand même?

Je suis assez l’actualité mais des fois j'aimerais moins la suivre. Il y a des affaires qui me tapent sur les nerfs et ça gâche ma journée.

Il y a eu une période où j’étais peu politisé. Quand j’étais dans Les Colocs, j’avais pas de télé, j’écoutais pas la radio, je lisais pas les journaux. Je me suis remis à suivre l’actualité quand j'ai fait des chansons là-dessus à partir de 1997. Des fois, je suis nostalgique de cette période où j’étais un peu en dehors du débat public.

Quel artiste écoutes-tu depuis le plus longtemps?

Léo Ferré, je suis encore un très gros fan. Je considère ce chanteur comme le meilleur de la langue française. Il est fou hostie! Son écriture est tellement riche, ça déborde. C' est tellement intense. C’est fait avec une abondance de mots, de figures de style, d'émotions.

Ton album québécois préféré de tous les temps?

Sans hésiter, Tu m’aimes-tu? Quand l’album est sorti, ça a été une espèce de choc. Ça a monté la barre. Il fallait être plus exigeant envers sa propre musique. Ça m’a quasiment déprimé. Je me disais «Je peux pas chanter les niaiseries que je chante alors que ça, ça existe.»

Ton premier album que tu t’es acheté avec ton argent?

Un album double de Styx... live (Caught in the Act). Je me souviens que j'avais acheté le disque en secondaire deux. En arrivant chez moi, je l’avais déballé et il n’y avait qu’un disque dedans! Je capotais. Je me disais : « Ils ne voudront pas le reprendre. Ils vont dire que je suis menteur et que j’ai gardé un des disques..» Et ça me stressait beaucoup d’y retourner et de demander une autre copie.

Quel album vas-tu demander à Noël?

Fernand Gignac chante Noël! (Rires)

Après deux albums de reprises, quand vas-tu nous revenir avec des nouvelles chansons?

Depuis à peu près un an, j’accumule des chansons quand j’ai le temps. Je commence à en avoir pas mal. J'avais quasiment peur d’écouter ce que j’avais. Je fais vraiment des enregistrements sommaires. Des fois je les oublie carrément. Et j’ai regardé la liste des chansons que j'avais faites depuis un an et il y en avait que j’avais carrément oubliées. Je pense que j’ai des problèmes de mémoire. (Rires)

Ça m’étonnerait qu’y ait pas un autre album de chansons originales d’ici un an.