Francouvertes: une finale sur le web

La finale du concours-vitrine Les Francouvertes se tiendra lundi soir à 19h30 et sera diffusée en ligne depuis le Cabaret Lion d’Or.

Ce sont trois artistes de la ville de Québec, Narcisse, Ariane Roy et Valence, qui offriront lundi soir une prestation dans le cadre de la finale du concours des Francouvertes. Le spectacle marquera le terme de cette 24e édition qui, lancée en février, aura été prolongée de plusieurs mois en raison des contraintes sanitaires.

Photo courtoisie, Frédérique Ménard-Aubin Narcisse

Si la fébrilité et la confiance semblent avoir gagné chacun des trois artistes à quelques jours de cette grande finale, les réalités d’un spectacle en ligne nécessiteront néanmoins quelques ajustements.

«La plus grande différence, c’est le fait que tu n’as pas l’énergie en “feedback” d’une foule qui te regarde, indique d’abord Ariane Roy. Il faut un peu que tu adaptes ce que tu vas dire, la façon dont tu interagis avec la foule devant toi qui n’est pas visible. Il faut aussi miser sur la fluidité de ton show parce que tu n’as pas d’applaudissements, miser sur un enchaînement des tunes plus rapides. Il faut rendre ça le plus fluide possible pour ne pas ressentir le malaise autour du fait qu’il n’y a pas personne.»

Comme les demi-finales se sont également déroulées en ligne, la surprise ne sera pas totale pour ces finalistes qui auront déjà pu goûter à cette sensation de jouer devant un public d’internautes. Les spectateurs auront également la possibilité d'interagir en ligne sur un fil de commentaires pendant les prestations.

3500 points d’exclamation

«C’est sûr que dans la mise en scène et dans la préparation du spectacle, on prend en considération le fait qu’on va faire ça devant une caméra. Rendu où on en est, ça fait partie de notre processus créatif, on utilise ça à 100%», explique pour sa part Narcisse.

Les prestations des trois finalistes seront précédées par une performance des porte-paroles Laurence Nerbonne et Émile Bilodeau. Le lauréat ou la lauréate, qui sera déterminé à 50% par le vote du public et 50% par un jury de professionnel de l’industrie, repartira avec de nombreux prix dont la bourse SiriusXM d’une valeur de 10 000 $. Le public pourra voter en ligne pour son candidat favori.

«Le spectacle, pour moi, c’est la communication, une respiration qui se fait avec le public, renchérit Valence. J’essaie toujours de casser le quatrième mur le plus rapidement possible en spectacle, d’intégrer les gens, de communiquer avec eux. Et dans le cadre d’un spectacle en ligne, il faut trouver des façons de les intégrer, alors à mon dernier spectacle en demi-finale, j’avais une coupe de petits trucs.»

Photo courtoisie, Frédérique Ménard-Aubin Valence

«J’avais pensé à ce que les gens écrivent des points d’exclamation dans la conversation quand ils sont excités au lieu d’applaudir, poursuit-il. Dans les solos, les gens bombardaient la discussion de points d’exclamation, il y a une spectatrice qui a envoyé un message contenant 3500 points d’exclamation!»

La finale des Francouvertes sera accessible via lepointdevente.com et les billets sont au coût de 17,85$. Une fois le spectacle terminé, l’événement migrera vers la page Facebook des Francouvertes pour la remise des prix et le dévoilement du grand gagnant ou de la grande gagnante. L’événement deviendra accessible gratuitement une fois la diffusion Facebook débutée.