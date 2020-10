Halloween : se costumer même pour fêter à l'intérieur

Plusieurs familles qui ont décidé de fêter l'Halloween sans faire de porte-à-porte cette année ont quand même décidé d'aller magasiner des costumes et accessoires festifs pour souligner l'événement.

Quelques clients parcouraient les rayons du Party Expert du Marché Central à Montréal vendredi. Même s'il est permis de prendre part à la traditionnelle collecte de bonbons dans presque toutes les villes du Québec malgré la pandémie, les personnes rencontrées par le 24 Heures ont mentionné qu'elles préféraient fêter en famille.

«On va cuisiner quelque chose de spécial pour manger, on va regarder un film et appeler notre famille sur FaceTime», a indiqué Ana Julia, qui était quand même venue acheter un costume d'agneau pour sa fille de six mois. Elle prévoyait elle-même se déguiser en souris, tandis que son mari prévoyait personnifier Batman.

Même chose du côté de Richard Seifeddine, qui a acheté des petits sacs de bonbons au préalable pour ne pas décevoir ses enfants.

«On va rester à la maison à cause de la pandémie. On va faire un petit party nous trois, on va faire de la pizza, du macaroni au fromage et ils vont se déguiser», a expliqué le père de famille.

Georgia Triantafillou magasinait avec sa fille Olivia des accessoires pour un festin d'Halloween que la famille compte prendre dans sa maison de campagne.

«Nous allons faire une chasse aux bonbons et nous allons jouer à cache-cache dans la maison et regarder des films d’Halloween comme Abracadabra», a expliqué Mme Triantafillou.

Star Wars populaire

Beaucoup de costumes étaient toujours disponibles lors de notre passage, mais certains avaient été victimes de leur succès, comme ceux de la franchise Star Wars; il restait seulement deux sabres lasers sur les étalages. Les déguisements de la série Le Mandalorien, dont la saison 2 est sortie aujourd’hui sur Disney+, étaient particulièrement populaires.

Grand fan cette série, M. Seifeddine a d’ailleurs mis la main sur un costume du personnage Djin Darin qu’il portera vendredi soir pour regarder les épisodes en famille.

«C’est une surprise pour la famille, je vais aller dans la salle de bain et je vais retourner comme Le Mandalorien», a-t-il confié.

Les costumes du jeu vidéo Assasin’s Creed étaient également très populaires, avec quelques modèles encore disponibles. Les costumes de Supergirl, d’Harry Potter, de sœurs effrayantes ou de filles gothiques s’étaient aussi envolés.