Métro Berri-UQAM: Nouveaux ascenseurs bientôt accessibles

Des nouveaux ascenseurs seront mis en service la semaine prochaine à la station de métro Berri-UQAM, a confirmé la Société de transport de Montréal (STM).

L'inauguration de ces deux ascenseurs prévue le 6 novembre permettra aux personnes en fauteuil roulant ou à mobilité réduite d'accéder aux quais d'embarquement de la ligne verte du métro. Leurs ouvertures étaient initialement prévues le 30 octobre.

Des ascenseurs sont en service depuis 2009 entre le quai de la ligne orange et l'édicule principal de la station, mais pas la ligne verte.

Photo GUILLAUME PELLETIER/24 HEURES

La STM n'est pas en mesure d'indiquer quand seront aménagés des ascenseurs vers le quai de la ligne jaune, le dernier niveau de la station Berri-UQAM.

En plus des ascenseurs, les travaux d'une valeur de 28 M$ ont notamment permis aux l’ajout de nouvelles signalisations et de refaire le lien menant à la Place Dupuis et à la sortie vers la Grande Bibliothèque. Les deux entrées du métro à l'Université du Québec à Montréal ont aussi été rénovées.

Actuellement, 16 des 68 stations du métro de Montréal sont munies d'ascenseurs; des travaux d’accessibilité universelle sont en cours dans 12 autres stations.