Halloween 2020, quasi normale!

Heureusement pour certains, l’Halloween a eu lieu samedi à Montréal, mais avec certaines modifications qui ont forcé la création d’ingénieux moyens de distribuer les bonbons à distance. La fête est passée à un cheveu d’être annulé en raison de la pandémie de COVID-19, mais elle a tout de même eu lieu.

Des petits moussaillons, des princesses, des monstres toutes sortes ont envahi les rues de Montréal par centaines, tout en restant dans leurs «bulles».

Rester créatifs

Chacun était armé d’idées plus que créatives les unes que les autres pour donner des bonbons : des catapultes pour les lancer à une distance de 2 mètres, un filet pour nettoyer la piscine remplie de plusieurs sortes, une perche avec un sac pour les recueillir, le tout pour respecter les règles de distanciation.

«Je fais un petit clin d’œil à François Legault qui a dit cette année : «Soyez créatif, trouvez des façons différentes de donner des bonbons pour être capable d’avoir du fun quand même malgré la COVID», a lancé Anne-Marie Demontigny, dont la catapulte créée par son fils Félix Bourque à l’entrée de sa maison de Rosemont s’est avérée un succès.

Anaïs Raymond et sa fille Luce se sont adaptées à la nouvelle réalité avec leur sac à bonbons au bout d’une perche.

«On veut vraiment participer, alors on s’adapte. C’est vraiment une fête où tous les enfants sont égaux et traités de la même manière. Et surtout cette année ça fait du bien de souligner l’Halloween, ça fait du bien au moral», a expliqué Mme Raymond.

Ruelle hantée

Dans l’arrondissement de Mercier-Hochelaga—Maisonneuve, une ruelle près des rues Adam et d’Orléans s’est transformée en couloir hanté.

Un gorille accroché à un bâtiment touchait la tête des passants et un clown démoniaque sur échasse muni d’une scie à chaine poursuivait les plus audacieux qui entraient dans cette ruelle brumassante.

Alain Robert est propriétaire de l’entrepôt où un décor d’Halloween et la chute à bonbons sont installés.

«J’ai de très bons commentaires, les gens s’amusent et ils ont du plaisir, avec la distanciation, avec les masques, dit-il. Les voisins ont commencé à décoré la ruelle, alors j’ai embarqué et je leur ai proposé de faire un set-up puis ça fonctionner», a-t-il lâché tout sourire sous son masque.

Éviter la cohue

La bonne température a certainement aidé au succès de la fête, malgré le fait que moins de maisons que l’année dernière donnaient des bonbons selon les «Halloweens» rencontrés.

«On s’est organisé un petit réseau avec d’autres familles, on fait un échange de bonbons, l’idée c’était de sortir ensemble. C’était d’éviter la cohue et de contrôler ce qu’on s’échange», a expliqué Sandra Bisoteau, qui était accompagnée de ses filles Camille d’Anjou et Maelle Varron.

Cette dernière de 9 ans trouve que cette année, la fête est un peu différente.

«C’est plate parce qu’on ne peut pas rencontrer de nouvelles personnes et se faire peur dans le noir. Mais ce n’est pas si pire parce qu’on aurait pu rester à ne rien faire et écouter la télé», a-t-elle lancé.

L’Halloween à Sorel-Tracy

Dans son quartier où il y a beaucoup de jeunes familles, Alexandre Lévis compte moins de la moitié de maisons qui sont décorées en comparaison à l’an dernier, où c’était à peine trois maisons qui n’avaient pas de citrouille sur leur perron.

«[Au départ] on avait juste décoré pour que notre quartier soit un peu normal même s’il n’y avait pas d’Halloween. Maintenant on a installé des bornes aux deux mètres et nous avons fait une entrée et une sortie et puis on donne des bonbons à une distance d’environ 4 mètres avec une descente à bonbons», a expliqué celui qui s’attend à recevoir 700 petits monstres.