De grandes chansons québécoises en versions symphoniques

Vous avez votre soirée de libre? Voici ce que le 24 Heures vous suggère aujourd'hui côté culture.

Coup de cœur

Concert

Mémoire Collective

Alexandre Da Costa et l’Orchestre symphonique de Longueuil offrent un concert virtuel qui sera disponible jusqu’au 11 novembre. De grandes œuvres québécoises y seront jouées en mode symphonique. De Gilles Vigneault à Ginette Reno en passant par Leonard Cohen et Céline Dion, le concert promet d’être grandiose.

Les billets sont disponibles au www.osdl.ca

Je reste

Album

This Is It... This Is The End – The Great Diversion

Ce premier album de The Great Diversion fera retomber certains d’entre vous au début des années 2000 alors que la musique emo à la The Used ou Story Of The Year était à son apogée. Le groupe d’Ottawa sort toutefois du lot avec son sens de la mélodie. The Great Diversion a vraiment le sens des brisures de rythme qui apporte des éléments de surprises à l’écoute.

Sorti le 23 octobre

Livre

Nos frères inattendus

Amin Maalouf a choisi le médium du roman cette fois pour explorer différents sujets abordés dans ses essais tels que «Les identités meurtrières» et «Le naufrage des civilisations». Alec, un dessinateur et Ève, une romancière, habitent sur une petite île. Jamais ils ne se fréquentent jusqu’à ce qu’une panne de moyens communication les forces à sortir de leur solitude. Est-ce que la planète a été par un immense cataclysme? Alec tentera d’élucider ce mystère.

Sorti le 28 octobre

Théâtre

La détresse et l’enchantement

Dans le cadre de Lundi Culture, la pièce autobiographique de Gabrielle Roy, La détresse et l’enchantement, sera présenté pour la première fois à la télé. Marie-Thérèse Fortin est seule sur scène et recréée toute la vie de la romancière manitobaine. La comédienne et Olivier Kemeid se sont chargé du montage pour la télé.

Ce soir à 20h sur ICI Télé

Courtoisie

Concert

Le Temps des forêts

L’ensemble musical Constantinople présente ce soir un concert en l’honneur des résidents en CHSLD. L’œuvre est cosignée par le compositeur et directeur musical Kiya Tabassian et par l’écrivaine Hélène Dorion. Des souvenirs de résidents en CHSLD seront partagés par la musique et la poésie.

Disponible dès ce soir au vimeo.com/ondemand/letempsdesforets

Série

The Mandalorian – Saison 2

Retrouvez le Mandalorien et le mignon personnage de l’Enfant (surnommé bébé yoda par les fans de la série) dans cette nouvelle saison. Le premier épisode a été mis en ligne vendredi. Les autres seront ajoutés sur Disney+ au rythme d’un par semaine. Dans ces nouvelles aventures, Mando et la mignonne petite créature verte parcourront les galaxies pour retrouver la famille de l’Enfant.

Disponible sur Disney+ depuis le 30 octobre

Courtoisie The Mandalorian

Livre

Le refuge des jeunes de Montréal

La cofondatrice du Refuge des Jeunes de Montréal, France Labelle, raconte son expérience dans cet ouvrage. Celle qui dirige toujours l’endroit situé sur la rue Sainte-Catherine Est a également offert la parole à quatre jeunes du Refuge qui racontent leurs expériences et leur réalité. Des intervenants du milieu y témoignent également. Un livre touchant qui met un peu de lumière sur le monde de l’itinérance.

Sorti le 28 octobre

Cinéma

The Artist’s Wife

Ce film de Tom Dolby raconte la vie de Claire, la femme du grand artiste Richard Smythson. Elle-même peintre à une autre époque, elle a vécu dans l’ombre de son mari toute sa vie. Alors que ce dernier reçoit un diagnostic de démence, elle reprendra les pinceaux. Elle devra alors décider si elle reste dans l’ombre son mari malade ou si elle sort de l’ombre.

Disponible sur mk2mile-end.com depuis le 27 octobre

Courtoisie The Artist's Wife

EP

Fiction – SUUNS

Le trio montréalais SUUNS a fait paraître vendredi un tout nouvel EP de six titres. Le groupe composé de Ben Shemie, Joe Yarmush et Liam O’Neill essaie de nouvelles sonorités sur cet opus aux accents assez futuristes.

Sorti le 30 octobre