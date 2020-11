5 couvre-visages conçus pour l'hiver

Des premiers flocons sont tombés sur Montréal lundi : il faut se faire à l'idée, l'hiver s'en vient bientôt. Si la tendance se maintient, la deuxième vague de la pandémie nous accompagnera durant la saison froide, et les masques continueront d'être un accessoire incontournable. Plusieurs compagnies québécoises et canadiennes offrent donc de nouvelles collections de masques qui allient protection et chaleur. Voici cinq couvre-visages conçus pour l’hiver.

Le «balaclava» pour une protection maximale de KOMBI

Œuvrant dans l’industrie du détail depuis déjà 60 ans, l’entreprise montréalaise KOMBI est reconnue pour ses accessoires d’hiver qui gardent les Canadiens au chaud durant toute la saison hivernale. Cette année, en contexte de pandémie, la marque ajoute une corde à son arc en lançant KOMBI Care, une nouvelle collection d'accessoires d'hiver qui combinent protection et chaleur. Cette nouvelle collection est composée de gants, d’un cache-cou et du fameux balaclava (cagoule) conçu à partir avec d’un nouveau tissu antimicrobien, muni d’une double épaisseur légère et respirable. Le balaclava couvre tout le visage pour une protection maximale contre le froid et les risques de contagion.

*Entre 15$ et 45$ - Disponible en ligne kombicanada.com et chez les détaillants participants



La nouvelle collection de foulards-masques de Jean Airoldi

Le «policier du style» Jean Airoldi est de retour à ses premiers amours : le design de mode. Durant la pandémie, l’animateur a lancé une série de masques en tissu, mais voilà qu’il lance cet automne sa première collection de Noël, en vente exclusivement dès le 1er novembre sur sa nouvelle boutique en ligne. Parmi les articles convoités cette saison, le créateur présente une nouvelle collection de foulards-masques hyper originaux et abordables, qui sont à la fois recyclables, stylisés et qui protègent. La collection compte 13 différents modèles aux motifs colorés.

*À 15,99$ - Disponibles en ligne

PHOTO COURTOISIE Le créateur de mode québécois Jean Airoldi revient à ses premiers amours et lance sa collection de vêtements pour Noël et lance aussi sa nouvelle collection de foulards-masques.



Le cache-cou multifonction unisexe d’Audvik

La compagnie québécoise Audvik, bien connue pour ses manteaux d’hiver de qualité a, elle aussi, usé de créativité et propose le cache-cou multifonction unisexe. Cet accessoire peut se porter de diverses façons : en bandeau, en cache-cou, en couvre-visage, en foulard et plus encore. Il est fabriqué à 100% de polyester microfibre et les fibres laissent aisément passer la vapeur produite par le corps. Pour vos activités extérieures, gageons que ce cache-cou offert en deux couleurs deviendra un indispensable à votre garde-robe hivernale.

*À 20$ - Disponible en ligne audvik.com

PHOTO COURTOISIE La marque québécoise bien connue Audvik offre pour la saison froide un cache-cou multifonction et unisexe.



Le designer canadien Ross Mayer le 2 en 1 : un masque cache-oreilles

Le designer canadien Ross Mayer présente l’ultime couvre-visage fabriqué à la main : le masque cache-oreille, qui non seulement enveloppe les oreilles, mais également la moitié du visage. Comme pour ses autres vêtements, chaque détail a été pensé pour le confort et la protection de celui qui le porte. Le créateur a opté pour un tissu doublé en bambou. Le masque d’une coupe profilée est doté de poches d'oreilles élastiques doublées d'une isolation rembourrée pour plus de chaleur. Les couvre-visages sont unisexe et différentes tailles sont disponibles pour hommes, femmes et enfants.

*À 44$ - Disponible en ligne au mayerofficial.com

PHOTO COURTOISIE Le designer canadien Ross Mayer a usé de créativité pour créer un accessoire 2 en 1 : le masque cache-oreilles qui vous protège du froid et des microbes.



Passe-montagne transformable de chez L’Équipeur

Pour les travailleurs qui passent beaucoup de temps à l’extérieur comme les travailleurs de la construction, les déneigeurs ou les éboueurs, L’Équipeur offre un couvre-visage passe-montagne transformable de la marque Dakota. Il va facilement sous le casque de sécurité. Le bordage en Lycra autour du visage empêche la perte de chaleur pour améliorer le confort. L’isolation Primaloft de ce passe-montagne est légère tout en protégeant la tête et les oreilles du froid. Le tissu est composé de 85 % de polyester et de 15 % de spandex molleton extensible.

*À partir de 26,99$ - Disponible dans les boutiques L’Équipeur ou en ligne lequipeur.com