Je m'ennuie de Montréal. Ce n’est pas moi qui suis parti. C’est ma ville qui s’en est allée.

Depuis la fermeture de cafés et des restaurants et l’annulation des événements culturels qui font le charme de la métropole, depuis même l’interdiction de rencontrer ses amis ou voisins dans un parc, Montréal n’est plus une cité. Dans son coma culturel, elle est moins qu’une banlieue. C’est une pure concentration de population, une agglomération privée d’âme, où le commun des mortels paie plus cher pour vivre plus à l’étroit, sans avantages compensatoires, par rapport au Québécois moyen.

Si je dis que l’âme de Montréal a déserté l’île, je ne fais pas de poésie. Je parle de ce qui l’anime, de son élan vital, de son caractère, de ce qui fait de la métropole en quelque sorte un être vivant... et cette âme manque à l’appel. Esprit de Montréal, es-tu là ? En réponse à cette question, on n’entend même plus le bruit des grillons... déjà gelés pour l’hiver.

53 jours avant Noël

Le grand marathon de la grisaille de novembre a donc commencé. Le maire de Québec, Régis Labeaume, a suscité des railleries, il y a quelques jours, lorsqu’il a suggéré que cette année les décorations de Noël apparaissent dès la Toussaint afin de remonter le moral de la population. En effet, ce surcroit de lumière ne nous fera pas de mal. Dès lundi soir, le centre-ville commençait à accrocher ses décorations. Sur la place Valois à Hochelaga, un grand sapin lumineux s’érigeait déjà samedi dernier.

• À lire aussi: Ça brille au centre-ville!

Noël 2020 sera comme l’Halloween 2019 : des circonstances exceptionnel feront qu’on ne l’oubliera pas... surtout si la fête est «annulée». Puis-je me risquer à une prédiction (plutôt optimiste) ? Le gouvernement imitera le modèle allemand qui préconise des « réunions de famille restreintes » et tout ne sera pas à l’eau.

Puis-je me risquer à une autre prédiction, plus sinistre? Au cours des 53 jours d'ici à Noël et des 60 jours d'ici au Nouvel An, plusieurs parmi nous perdront le moral, voire sombreront dans la dépression, et ce sera pire à Montréal. Pour contrer cette dépression saisonnière aggravée, les 100 millions $ supplémentaires en santé mentale, annoncés lundi, ne seront pas de trop.

Dehors novembre

Quelle bonne idée ce fut de laisser les enfants déambuler pour accomplir la rituelle cueillette de friandises de début de soirée ! Certes, après l’Halloween miraculeusement dédoublée par une décision de la mairesse Valérie Plante l’an dernier, ça aurait pu sembler de la justice karmique si l’événement avait été annulé. Quelques astuces techniques (rampes, tuyaux, plateaux suspendus par des fils) ont permis d’échanger sans enfreindre la distanciation.

Puisqu’il faut quasiment le faire exprès pour contracter la Covid19 au grand air, pourquoi ne pas rapidement assouplir les mesures sanitaires à l’extérieur pour permettre de se réunir entre amis chaudement habillés ? Je sais que je rêve. Ma ville ne sortira pas du coma culturel où, pour un mélange de mesures nécessaires et arbitraires, utiles et absurdes, mon gouvernement l’a plongée. En attendant, j’attends.