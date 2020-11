Scandales politiques et manigances au centre du roman de Pauline Gélinas

Vous avez votre soirée de libre? Voici ce que le 24 Heures vous suggère aujourd'hui côté culture.

Coup de cœur

Livre

Trahisons – La Brochure tome 1

Pauline Gélinas nous raconte l’histoire de la famille Pylypow dans ce roman politico-historique bien documenté. La famille d’immigrants ukrainiens a quitté l’Empire autrichien en 1902 incité par la brochure de propagande canadienne. Le paradis promis se transforme en cauchemar puisqu’ils arrivent en pleine famine au Manitoba. Les Pylypow seront aussi pris dans une tornade de trahisons liées à des scandales politiques. Le récit alterne entre les époques. On retrouve également Anna Pylypow, radiologiste à Montréal, qui découvre ce que ses ancêtres ont dû vivre à cause du gouvernement canadien.

Sorti le 27 octobre

Je reste

Télé

Présidentielle Américaine

Après plusieurs mois de campagne électorale teintée par la pandémie mondiale, c’est finalement ce soir que nous saurons si Joe Biden prendra la présidence des États-Unis ou si Donald Trump restera en poste. Pierre Bruneau animera cette émission spéciale entourée des analystes politiques Mario Dumont, Emmanuelle Latraverse, Jean-Marc Léger, John Parisella et Mathieu Bock-Côté. Richard Latendresse sera en direct de Washington avec les Républicains alors que Bénédicte Lebel sera avec les Démocrates.

Ce soir dès 18h30 à LCN et à 22h également à TVA

AFP

Album

Rick et les Bons Moments

Le tout premier album éponyme de Rick et les Bons Moments est paru la semaine dernière. On a déjà pu entendre rouler à la radio Parké su’ l’flat, une chanson qui donnait déjà un bon avant-goût de ce que serait l’album. Éric Blanchard est dans l’industrie de la musique depuis longtemps et a voulu s’offrir un nouveau défi en se lançant en solo avec ce nouveau projet. Résultat : des chansons sympathiques sans flafla aux sonorités country, folk et rock. Les fans de Fred Fortin apprécieront certainement!

Sorti le 28 octobre

Cinéma

Le cortège

Ce court métrage d’animation de Pascal Blanchet et Rodolphe Saint-Gelais aborde la mort et le deuil avec une grande sensibilité. La sublime œuvre est narrée par Marie-Thérèse Fortin qui incarne une femme qui a perdu la vie dans un accident de voiture et qui s’adresse à son mari. Ce dernier reste droit devant ses proches et la famille, mais se tourmente à l’intérieur. Sa femme l’aimait-elle encore? Était-ce réellement un accident? La musique, de Pierre Lapointe et Philippe Brault, ajoute une atmosphère incroyable à ce film d’un peu plus de dix minutes.

Disponible sur ONF.ca depuis le 28 octobre

Courtoisie ONF

Série

L’espace de l’art

La chaîne Savoir Média s’est penché sur une question que nous avons beaucoup en tête avec cette pandémie : quelle la place des artistes dans notre société? En 10 épisodes, on pourra découvrir 10 artistes de tous les horizons. Chacun présentera une de ces œuvres et expliquera son processus créatif. Il s’agit d’une superbe série pour entrer dans l’intimité d’artistes de différents milieux.

Disponible depuis le 29 octobre au savoir.media

Livre

Eul ‘blond

L’auteur des populaires romans jeunesse Amos Daragon, Bryan Perro, s’ouvre sur son enfance dans ce roman autobiographique. L’écrivain y compare sa jeunesse à celui d’un gaou, le petit d’un gnou, qui doit participer à la grande migration. Perro aborde ainsi sa relation difficile avec son exigeant père entraîneur qui l’a poussé à courir un marathon à l’âge de 12 ans.

Sorti le 23 octobre

Album

Parachute - Petit Biscuit

Le producteur et auteur-compositeur français Petit Biscuit est de retour avec un deuxième opus aux rythmes dansants et mélodies accrocheuses. Le musicien a été inspiré par différents voyages, dont plusieurs mois passés à Los Angeles et une période de confinement dans un petit village d’Islande. Coup de cœur pour Pick Your Battles, le troisième titre de l’album, qui a été enregistré avec nul autre que Diplo.

Sorti le 30 octobre

Exposition

Quelque part, autrement – QUADrature

La Galerie de l’UQAM présente le deuxième volet à son projet virtuel QUADrature. La commissaire Ariane De Bois avec la collaboration du studio de design LOKI met de l’avant dans cette exposition la connectivité. Des œuvres d’Anna Binta Diallo, de faye mullen, de Mona Sharma et de Leila Zelli y sont présentées.

Disponible depuis le 23 octobre au quadrature-galerieuqam.art

Livre

Le coup de grâce 2

Samuel Joubert récidive avec un deuxième tome de Le coup de grâce. L’auteur du populaire site web du même nom nous présente 85 nouvelles recettes qui sont toutes plus originales et alléchantes les unes que les autres : crostinis au canard confit et aux pommes caramélisées, tartare de boeuf à la bière rousse, haricots grillés à la thaïe, churros à l’érable, etc. Avouez que ça donne l’eau à la bouche et que ça pique votre curiosité!

Sorti le 28 octobre