Cinemania: Le cinéma francophone en ligne

Le festival de films francophones Cinemania proposera du 4 au 22 novembre une vaste sélection de courts et de longs métrages francophones, tous disponibles en ligne.

Si la fermeture des cinémas provoquée par la pandémie de la Covid-19 a freiné drastiquement les présentations de films en salles, les plateformes vers lesquelles ils se sont dirigés depuis auront néanmoins favorisé leur accès à une plus large audience, les festivals de films pouvant ainsi devenir beaucoup plus accessibles. C’est, entre autres, l’objectif que s'est donné Guilhem Caillard, directeur général du festival Cinemania.

«De davantage démocratiser l’événement, de davantage le faire connaître, détaille d’abord le directeur général à propos du mandat qu’il s’est donné pour cette présente édition. Finalement, les conditions imposées par la pandémie de la Covid font que, d’un coup, Cinemania, et pour la première fois de son histoire, se déplace dans les salons, dans les chambres, dans la cuisine de tous les spectateurs, et plus seulement Montréalais, mais Québécois et même Canadien. C’est cette grande accessibilité qui d’un coup devient possible. Je pense que dans le contexte difficile, c’est devenu pour nous une grande force.»

Courtoisie / Cinemania Guilhem Caillard, directeur général du festival Cinemania.

C’est plus de 90 courts et longs métrages provenant d’une dizaine de pays qui seront présentés en ligne directement depuis le site web du festival pour ce qui représentera la 26e édition de l’événement. Chacun des 43 longs métrages sera accessible à deux reprises pour une durée de 48h, sur deux périodes distinctes.

«Nous avons voulu recréer une partie de l’ambiance de Cinemania en mettant en place des projections qui suivent un calendrier», explique Guilhem Caillard à propos de la formule choisie pour l’événement.

Plusieurs tarifs sont disponibles, de l’achat d’un film unique au coût de 8$ au passeport «Cinemania en ligne» donnant accès à toute la programmation au coût de 65$.

Cinéma québécois

À travers cette programmation toute francophone, le cinéma québécois sera très bien représenté. Le film «Vacarme», premier long métrage du québécois Neegan Trudel et mettant en vedette Sophie Desmarais, Kelly Dépeault et Rosalie Pépin, sera présenté le 10 novembre en première mondiale. Le film dépeint la relation difficile entre une jeune mère égocentrique et sa fille confiée à un foyer de groupe de la Direction de la protection de la jeunesse (DPJ).

«C’est un film avec une énergie incroyable, qui symbolise parfaitement la manière dont le cinéma québécois se réinvente tout le temps, en mettant de l’avant de jeunes comédiennes, de jeunes combattantes, à la fois le personnage de la mère que le personnage de la fille, indique celui qui assure la direction générale de l’événement depuis 2014. C’est ça qui nous a beaucoup touchés, et c’est pour ça que nous souhaitions le défendre.»

Courtoisie Le film «Vacarme», du réalisateur québécois Neegan Trudel, sera présenté le 10 novembre en première mondiale.

Une rétrospective du réalisateur québécois Louis Bélanger, à travers laquelle une partie des films marquants du cinéaste seront mis en ligne, sera également présentée.

«Louis Bélanger, c’est un cinéaste qui, à travers tous ses courts et longs métrages, quand on les regarde et que l’on prend un peu de recul, parle toujours du Québec, de sa société, de sa politique, de son identité, des années 1970 jusqu’à aujourd’hui, de ses transformations, explique Guilhem Caillard. C’est absolument fascinant parce que ses films, lorsqu’ils sont perçus dans l'ensemble de la cinématographie francophone internationale, c’est une merveilleuse boîte à outils pour comprendre le Québec d’aujourd’hui, et par extension le Québec de demain. »

La 26e édition du festival Cinemania se déroulera du 4 au 22 novembre. Tous les détails sont accessibles via festivalcinemania.com.