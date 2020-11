Des jeux d’évasion toujours ouverts à Montréal

Malgré la zone rouge qui paralyse plusieurs secteurs d’activité, il est toujours possible d’aller résoudre des énigmes dans certaines salles d’évasion de Montréal toujours ouvertes.

Bien que la majorité des établissements de jeux d’évasion ait pris la décision de fermer leurs portes, certains endroits parviennent à rester ouverts en offrant leur scénario d’énigme à une seule famille à la fois. C’est par exemple le cas de «Trouvez la Clé» ou «A/Maze» qui, pour sa part, ouvre seulement son jeu extérieur au public.

«Bien que nous soyons tout à fait d'accord avec le fait d'éviter les grandes foules et les regroupements, les salles d'évasion sont probablement l'activité la plus sécuritaire pour passer du temps avec vos proches», mentionne l’établissement «Trouvez la clé» sur sa page Facebook.

D’autres établissements ont toutefois dû se résoudre à fermer temporairement en raison du manque de clients et pour des raisons monétaires. Du côté d’Ezkapaz, sur le boulevard Saint-Laurent, les jeux d’évasion ont pu se poursuivre deux semaines après la première annonce du passage de Montréal en zone rouge avant de se résoudre à fermer.

«Avec l’arrivée de la zone rouge, on avait déjà mis en place des mesures sanitaires. Le seul problème c’est qu'au bout de quelques jours, on a dû passer à un seul foyer. Malheureusement, on a dû prendre la décision de fermer en raison des coûts», a expliqué Mathieu Grisard, le co-gérant des lieux.

Ouvert en zone rouge

Selon M. Grisard, la possibilité de demeurer ouvert pour les établissements de jeux d’évasion réside dans le fait qu'ils se trouvent dans une zone grise. «Officiellement, il n’y a aucune règle imposée par le gouvernement spécifiant que les établissements de jeux d’évasion doivent fermer», a-t-il résumé

Ces endroits ne sont ni un cinéma, ni un musée. «On correspond à beaucoup de critères, mais pas à tous», a ajouté M. Grisard.

Afin de poursuivre quelques activités, l'établissement de jeux d'évasion Ezkapaz a opté pour des scénarios en ligne.

Jeux en ligne

Afin de se maintenir en activité, Ezkapaz a opté pour des jeux d’évasion en ligne. Les mêmes scénarios sont dorénavant résolus par vidéoconférence à l’aide d’un acteur de l’établissement.

«C’est un produit très peu connu. Personne ne se dit vraiment qu’ils sont à la maison et qu’ils vont jouer à des "escape games"», a relaté M. Grisard en se réjouissant toutefois de l'engouement grandissant pour ce mode de fonctionnement.