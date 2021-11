Sephora : 21 ensembles beauté du temps des Fêtes à se procurer pour économiser

Partager







Durant le temps des Fêtes, le magasin beauté Sephora offre des coffrets cadeaux économiques qui valent VRAIMENT le détour! Mais il faut faire vite, ils partent comme des petits pains chauds.

Pour vous simplifier la tâche du magasinage, nous avons fouillé pour dénicher les 20 meilleurs coffrets de maquillage et de soins de la peau.

Ceux-ci proposent des produits efficaces et populaires à prix réduit! De plus, profitez des rabais Beauty Insider du 9 au 15 novembre. Selon votre niveau dans le programme de récompenses, vous serez admissibles à un rabais allant de 10 à 20%!

De plus, la gamme Sephora Collection est offerte à 30% de rabais jusqu'au 15 novembre, une occasion en or de se procurer les coffrets de la marque maison.

Voici donc les 21 meilleurs coffrets beauté chez Sephora pour Noël 2021:

1. Ensemble Holiday Must-Haves de Sephora Favorites, 71$ (valeur de 202$)

Cet ensemble comprend une foule de meilleurs vendeurs chez Sephora et il vous fera économiser plus de 130$, c'est quand même incroyable! Il comprend, entre autres, une éponge à maquillage Beauty Blender, ainsi que des produits Fenty Beauty, Kosas, Ouai, Benefit, et la liste continue.

2. Ensemble Shine Bright de Olaplex, 80$ (valeur de 114$)

Les experts prédisent que cet ensemble sera l'un qui se vendra le plus rapidement en 2021, puisqu'il présente une économie importante pour des produits adorés. Vous pourrez redonner vie à vos cheveux avec ces quatre produits pour réparer, hydrater et renforcer votre crinière.

3. Ensemble de favoris de Tatcha, 79$ (valeur de 114$)

Si vous cherchez des soins pour la peau efficaces et hautement hydratants, ne cherchez plus. Cet ensemble propose les trois meilleurs vendeurs de Tatcha, soit la crème hydratante The Water Cream, le baume à lèvres de nuit Kissu Lip et le format régulier du primer Silk Canvas. À ne pas manquer!

4. Ensemble Your Future Looks FAB de First Aid Beauty, 64$ (valeur de 148$)

Les cinq produits essentiels de cette marque culte sont offerts à plus de 80$ de rabais! Mettez la main sur le nettoyant, la crème hydratante, la crème contour des yeux, les disques exfoliants ainsi que l'exfoliant pour le corps pendant qu'il est encore temps!

5. Trio de blush Soft Pinch de Rare Beauty, 32$ (valeur inconnue)

Si vous êtes fans de blush en crème, vous allez adorer ceux de Rare Beauty par Selena Gomez. Pour le temps des Fêtes, la gamme propose un trio qui comprend la teinte préférée de Selena, Bliss, ainsi que deux nouvelles couleurs exclusives soit Hope, un nude-mauve brillant, et Peace, un pêche lumineux.

6. Duo Twice as nice de Item Beauty par Addison Rae, 29$ (valeur de 38$)

Obtenez ces deux meilleurs vendeurs de la marque de Addison Rae sans payer le plein prix. L'ensemble comprend un gloss hydratant Lip Quip ainsi que le fameux mascara Lash Snack, rapidement devenu culte grâce à ses propriétés allongeantes et nourrissantes.

7. Ensemble pour les cheveux au miel de gisou, 72$ (valeur de 100$)

En plus d'être efficaces, les produits gisou sont tout simplement magnifiques! Cet ensemble contient quatre produits infusés au miel qui vont hydrater et réparer les cheveux abîmés. Il contient un shampooing, un revitalisant, un masque, ainsi qu'une huile pour les cheveux.

8. Ensemble d'essentiels pour le temps des Fêtes de Merit, 59$ (valeur de 85$)

Créez en peu d'étapes un maquillage pour les Fêtes grâce à ces trois meilleurs vendeurs de cette marque clean et végane. L'ensemble contient des formats réguliers du blush en crème et de l'huile pour les lèvres ainsi qu'un mini format du mascara.

9. Ensemble Champions de l'acné de Peace Out, 33$ (valeur de 56$)

Cet ensemble de Peace Out comprend tout ce dont vous avez besoin pour combattre les boutons: des timbres qui traitent les boutons de façon ciblée et rapidement, un minisérum antiacné et un mininettoyant pour une peau plus lisse et plus claire.

10. Duo Byte Sized de Urban Decay, 48$ (valeur de 68$)

Cette palette pour les yeux comprend toutes les teintes nécessaires pour créer un look de tous les jours, mais aussi un maquillage plus glam. Le duo comprend uassi le crayon pour les yeux culte 24/7 dans la teinte la plus noire sur le marché, Perversion.

11. Coffret pour les sourcils Brow Bae-Sics de Anastasia Beverly Hills, 43$ (valeur de 68$)

Les produits pour les sourcils d’Anastasia Beverly hills sont parmi les meilleurs sur le marché. Obtenez deux Brow-wizz et un gel pour sourcils assortis à prix mini dans cet ensemble qui en vaut particulièrement la peine.

12. Ensemble Galaxy Gorgeous de Sol de Janeiro, 81$ (valeur de 122$)

Les amatrices d’odeurs gourmandes vont adorer les produits de Sol de Janeiro, qui comprennent des notes de caramel salé, de pistache et de vanille chaleureuse. L’ensemble comprend un format standard de la crème Bum Bum, un incontournable de la saison froide, tout comme une brume parfumée pour les cheveux et le corps, un exfoliant et un gel douche nourrissant. De quoi vous dorloter de la tête aux pieds.

13. Ensemble pour les lèvres Pillow Tak de Charlotte Tilbury, 65$ (valeur de 82$)

Cet ensemble pour lèvres comprend toutes les variations de la célèbre teinte Pillow Talk, le nude parfait porté par (presque) toutes les célébrités. Il contient le crayon contour, le rouge à lèvres en bâton, le rouge à lèvres liquide mat ainsi que le gloss. Un must!

14. Ensemble de 20 masques en feuille Holy Sheet! de Sephora, 60$ (valeur de 116$)

Quel que soit votre préoccupation cutanée, votre peau sera soulagée avec cet ensemble de 20 masques à usage unique tant pour le visage, que les yeux, les mains et même les pieds.

15. Ensemble pour les lèvres Swipe of Lip Color de Sephora Favorites, 48$ (valeur de 122$)

Chaque année, les fans de rouges à lèvres attendent avec impatience ce coffret cadeau. Il contient cinq produits pour les lèvres, dont certains en format régulier, de marques populaires Nars, Clinique, Huda Beauty, Summer Fridays et même Yves Saint-Laurent.

16. Duo Lifter et Faire Briller de Lancôme, 38$ (valeur de 43$)

Ce duo comprend deux produits favoris de Lancôme. Vous obtienderez le mascara (très) allongeant et recourbeant Idôle, ainsi que le gloss iconique ultra brillant Juicy Tube. Parfait pour découvrir les produits ou à offrir en cadeau!

17. Ensemble Sparky Clean de Sephora Favorites, 48$ (valeur de 144$)

Si vous préférez opter pour des marques de maquillage clean, cet ensemble st pour vous. Il comprend des formats réguliers du baume à lèvres teinté Tower 28, de la craie pour les yeux Milk Makeup et du blush en crème MERIT, en plus de trois échantillons de luxe de ILIA, Tatcha, et Saie, et vous fera économiser près de 100$!

18. Ensemble The Smalls Wonder par ILIA, 38$ (valeur de 72$)

Ce coffret comprend les meilleurs vendeurs de la marque Clean, qui livre coup sûr par-dessus coup sûr. On adore ses mascaras Limitless et Fullest, qui font des yeux de biche instantanés!

19. Ensemble Black Honey de Clinique, 39$ (valeur inconnue)

Cet ensemble de meilleurs vendeurs de Clinique comprend le fameux baume à lèvres teinté Black Honey, en rupture de stock depuis des mois. Le paquet comprend aussi un mini mascara, traceur liquide ainsi qu'un illuminateur.

20. Ensemble Blowout buffet de Amika, 130$ (valeur de 195$)

Les brosses sèche-cheveux sont des favorites sous le sapin en 2021! Offrez la crème de la crème avec ce coffret comprenant une brosse sèche-cheveux de qualité supérieure avec deux produits, la base démêlante The Wizard et le shampooing sec Perk Up, pour une mise en plis digne du salon.

21. Ensemble The minimalist de Youth to the People, 59$ (valeur de 91$)

Cet ensemble comprend les essentiels pour une peau lavée, traitée et hydratée! Il comprend le fameux nettoyant Superfood, véritable produit devenu culte, en plus d’un sérum à la vitamine C à 15% et d’une crème hydratante fouettée.

Bon magasinage!

