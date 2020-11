Montréal organisera à nouveau la plus grosse compétition de judo au Canada

Judo Canada a annoncé que ses Championnats nationaux ouverts seront présentés à Montréal, au complexe sportif Claude-Robillard, en collaboration avec Tourisme Montréal et Judo Québec, de 2022 à 2024.

Plus grosse compétition de judo au Canada, les Championnats nationaux ouverts réunissent annuellement près de 1000 participants. Ils sont présentés à Calgary et Edmonton depuis 2016, mais ont été annulés en 2020 en raison de la COVID-19.

«Judo Canada est très heureux que son événement ayant la plus grande ampleur soit de retour dans l’Est du Canada. Les Championnats nationaux ouverts sont un terreau fertile pour le développement des jeunes athlètes, a rappelé Nicolas Gill, directeur général et de la haute performance à Judo Canada. En raison de la réalité sanitaire changeante, le format que prendra la compétition n’est pas encore arrêté. Nous gardons toutes les portes ouvertes afin de nous adapter et d’en faire, nous le souhaitons, un projet de relance du judo en 2022.»

Président-directeur général de Tourisme Montréal, Yves Lalumière était fier de la candidature déposée. «Tourisme Montréal est très heureuse de souligner la nomination par Judo Canada de Montréal à titre de ville hôte pour les Championnats nationaux ouverts de 2022 à 2024 pour la première fois depuis plus de 20 ans. Ceci est le résultat d’efforts conjoints avec ses partenaires, dont notamment Judo Québec. En tant que ville incontournable de judo et première ville sportive au Canada, Montréal continue de démontrer tout son potentiel pour accueillir des événements sportifs majeurs.»

Patrick Kearney, président de Judo Québec, partageait les sentiments de M. Lalumière. «Judo Québec est très fière de l’obtention des Championnats nationaux ouverts pour trois ans. Ils contribueront à faire rayonner notre sport au Québec, en plus de permettre à nos athlètes d’avoir accès à une compétition de haut niveau à moindre coût. Judo Québec travaillera en collaboration étroite avec Judo Canada afin d’organiser un tournoi d’une grande qualité.»

«C’est avec grand plaisir que Judo Québec et ses collaborateurs mettront à contribution leur expertise en matière d’organisation de compétitions pour la réalisation des Championnats nationaux ouverts», a conclu Gérald Poirier, coprésident du comité organisateur.

La prochaine édition des Championnats nationaux ouverts doit normalement se dérouler du 13 au 16 mai 2021, au Complexe Van Vliet de l’Université de l’Alberta, à Edmonton.