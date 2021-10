Noël 2021: Les calendriers de l’avent québécois à se procurer rapidement

Partager







Le décompte officiel avant Noël commence le 1er décembre, mais ça ne veut pas dire que vous devez attendre jusqu’à cette date pour trouver votre calendrier de l’avent.

Au contraire! Si vous voulez déballer une petite surprise quotidiennement pendant 24 jours, c’est maintenant que vous devez commander un calendrier de l’avent, car ils sont tellement populaires qu’ils s’envolent vite chaque année.

Silo 57 a fouillé internet pour vous dénicher des calendriers d’entreprises québécoises à vous procurer dès maintenant avant qu’il ne reste plus rien nulle part.

Voici donc, sans plus attendre, une liste des calendriers de l’avent québécois 2021 à vous procurer pour encourager les entreprises d’ici.

1. Brûlerie Du Quai

Les amateurs de cafés voudront mettre la main sur l’un des 150 calendriers de l’avent de la Brûlerie du Quai. Le torréfacteur de café basé à Carleton-sur-Mer, en Gaspésie, vous propose de découvrir un café différent à déguster chaque jour dès le 1er décembre. Le café vient sous forme de grains et est emballé hermétiquement dans un petit contenant réutilisable pour un maximum de fraîcheur. La prévente a actuellement lieu et le lancement aura officiellement lieu en novembre. La Brûlerie du Quai propose aussi un calendrier de l’avent rempli de chocolat extraordinaire et également en prévente actuellement Prix: pour le café 119,99$ et pour les chocolats 129,99$.

2. La boîte à bonbons

Derrière chaque petite porte se trouve un sac qui comprend entre 3 et 6 délicieux bonbons sans gluten. Sur 24 jours, vous aurez 12 jours de bonbons surs et 12 jours de bonbons doux. Vous pouvez passer votre commande en ligne et la livraison se fera dès le 1er novembre. Faites vite, les quantités sont limitées! Prix: 40,99$.

3. Juliette & Chocolat

Pour 2021, Juliette et Chocolat propose deux versions de son calendrier de l'avent: un pour enfant et un pour adulte. Celui pour adulte proposera des exclusivités gourmandes chaque jour pour un maximum de décadence et pour les palais plus développés : des guimauves à la fraise ou au pain d’épice, des roses des sables, des caramels, des rochers pralinés, des shots de chocolat chaud. Les enfants quant à eux auront droit à des carrés de riz soufflé et de guimauve enrobés de chocolat et pourront décorer le sapin de Noël de la boîte avec les collants qu’ils trouveront dans les cases journalières. Les deux versions du calendrier de l'avent seront disponibles en boutiques et en ligne dès le 22 octobre. Prix: 49.95 $ pour l’adulte et 34.95 $ pour l’enfant.

4. Les confiturières

Cette fabuleuse entreprise de Granby offre un joli calendrier de l’avent qui comprend 25 petits pots de confitures aux saveurs différentes chaque jour. Le calendrier de l’avent parfait pour les gourmands qui aiment découvrir des produits et des saveurs d’ici. Prix: 52,95$.

5. Les fromages d'ici

Après une première édition ultra populaire, le calendrier de l’avent composé de fromages d’ici est de retour en 2021. Encore une fois cette année, pendant 24 jours, les amateurs de fromage pourront déballer 8 fromages d’ici, provenant de 8 fromageries situées partout dans la province : de La Sarre à Weedon, passant par Plessisville et Saint-Vallier. Le calendrier sera disponible dans les IGA dès le 8 novembre en quantité limitée. Prix : 35,99$

6. Foubrak

capture d'écran site web

Foubrak est une pâtisserie et une boulangerie sans allergènes québécoise. L’entreprise propose un calendrier de 24 petites douceurs véganes parfaites pour ceux qui ont des allergies alimentaires et qui ne peuvent pas manger n’importe quel chocolat ou confiserie. Vous pouvez commander votre calendrier dès maintenant et il sera disponible à partir du 22 novembre. Prix: 19,99$.

7. Bombes Efferv’essence

Ceux et celles qui aiment prendre un bain voudront absolument mettre la main sur les 25 bombes de bains de l’entreprise québécoise Efferv’essence. Pour 2021, l'entreprise propose même trois formats de bombes: les minis (30g), les moyennes (75g) et les grosses (110g). Vous pourrez les mettre dans un bas de Noël et en piger une nouvelle chaque jour! Prix: à partir de 75$.

8. Chocolats Favoris

Version 2021 à venir. Surveillez le site web de l'entreprise.

9. ELOLAherboriste

capture d'écran site web

Rien de plus original que ce calendrier de l’avent rempli de produits d’herboristerie confectionnés à la main. Ce dernier contient des tisanes, des épices, des produits pour le corps et des surprises. Prix: à partir de 120$.

10. Squish

L’entreprise Squish propose encore cette année son traditionnel calendrier de 24 jours de bonbons faits d’ingrédients de première qualité. Chaque jour, vous aurez droit à un nouveau bonbon différent. Prix: 44,50$.

11. DAVIDsTEA

Le calendrier de l’avent de DAVIDsTEA est un incontournable année après année. Ce dernier contient 24 thés festifs et est toujours très populaire auprès des amateurs de thés! Pour ceux qui voudraient toutefois une option sans caféine, l'entreprise montréalais a pensé à vous également et propose la nouveauté 24 jours de thés, sans caféine! Puis finalement, la collection se complète avec la version matcha du calendrier. Prix: À partir de 50$.

12. La Boîte du Chef

Le réputé chef Jérôme Ferrer propose sa Boîte du Chef version calendrier de l’avent. Chaque jour, vous avez droit à un produit d’exception. C’est donc le cadeau parfait à offrir ou à s’offrir pour se gâter. Parmi les produits du calendrier il y a une bouteille d’huile de truffes infusée de brisures, une bouteille de grand frisson «Cidre d’exception du Château Taillefer Lafon» Québec, des fromages fins québécois, une tartinade de sauce de sucre à la crème maison et la tourtière signature du restaurant Europea pour 4 à 6 personnes. Vous devez commander dès maintenant et Les livraisons seront faites à la date de votre choix jusqu’au mardi 30 novembre. Prix : 395$ mais offerte à 240$ pour un temps limité.

13. T.Surprise

L'entreprise T.Surprise propose aussi sa version du 24 jours de thés pour s'offrir une infusion par jour. C'est l'occasion de découvrir et goûter des thés de Noël d’exceptions et des infusions gourmandes. Les quantités sont limités! Prix: 40$

14. Todd & Paul (pour les pitous)

Les chiens aussi ont droit à une surprise par jour tout le mois de décembre. Le calendrier de l'entreprise québécoise Todd & Paul vous permet de gâter votre chien avec 2 petits biscuits par jour pour un total de 49. Les saveurs sont variées et un gros biscuit au pain d’épices se cache de rrière la case du 25 décembre. Faites vite, les quantités sont limitées. Prix: 18,99$

Ne manquez pas nos dernières vidéos!