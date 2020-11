Patrick Watson : un vidéoclip qui arrive comme un baume

Coup de cœur :

Vidéoclip : Lost with you – Patrick Watson

Alors que le confinement provoqué par la pandémie demeure parfois difficile sur le moral et tend à alourdir le quotidien, la nouvelle pièce de Patrick Watson intitulée «Lost with you» arrive comme un baume. On se laisse tranquillement bercer par ses arrangements jumelant toujours habilement mélancolie et lumière, portés par une voix si singulière et apaisante. L’auteur-compositeur-interprète a d’ailleurs remporté le Félix du Meilleur album anglophone pour son dernier opus «Wave» ainsi que celui du Spectacle de l’année – Anglophone lors du Premier Gala de l’ADISQ diffusé la semaine dernière.

Disponible depuis le 30 octobre

Je reste :

Album

À La Ô Terre - Population II

Le trio montréalais Population II propose avec « À La Ô Terre» un premier album en carrière riche d’audace et très bien arrangé. La formation y dévoile dix titres aux sonorités rock, parfois plus psychédéliques, parfois plus post-rock, où les guitares électriques règnent en maître dans des constructions éclatées, mais toujours bien ficelées.

Disponible depuis le 30 octobre

Album

Eli Rose – Eli Rose

L’artiste Eli Rose faisait paraître il y a tout juste un an un premier album éponyme en carrière, proposant des ambiances pop très accrocheuses nourries par une voix riche en émotion et tout en douceur. L’auteur-compositrice-interprète a remporté dimanche dernier le Félix «Révélation de l'année».

Disponible depuis le 1er novembre 2019

Documentaire

Broken Land

La plateforme de cinéma documentaire Tënk propose depuis le 2 novembre une programmation intitulée «Fractures américaines», composée par le journaliste Fabien Deglise, portant sur les enjeux sociaux des États-Unis d’aujourd’hui. Le film «Broken Land», réalisé en 2014 par Luc Peter et Stéphanie Barbey, y sera notamment présenté. Le documentaire suit le quotidien de sept Américains vivant aux abords de l’immense mur séparant le Mexique des États-Unis.

Disponible sur Tënk depuis le 2 novembre

Courtoisie / Broken Land

Conférence

Le Carnet santé, qu’est-ce que c’est?

Bibliothèque et Archives nationales du Québec (BANQ) propose cette semaine une série de conférences autour du thème de la santé. Du 3 au 8 novembre, des conférences seront offertes gratuitement en ligne et aborderont notamment les questions suivantes : Comment obtenir de l’aide médicale fiable en ligne? Quels outils, applications et plateformes technologiques permettent d’obtenir des informations ou des soins virtuels en télésanté? La conférence de ce soir portera sur le «Carnet santé Québec», un service en ligne permettant d’avoir accès en tout temps à certains de ses renseignements de santé. Il sera également possible de poser des questions en direct lors des conférences.

Ce soir à 19h via banq.qc.ca

Cinéma

Champions

Le long métrage documentaire «Champions» de Helgi Piccinin est actuellement disponible en ligne sur quelques plateformes web. Le film suit le parcours de Stéphane et Audrey, deux athlètes nés avec une différence intellectuelle, dans leur rêve d’accéder aux Jeux mondiaux des Olympiques spéciaux de Dubaï. Une discussion rassemblant le réalisateur ainsi que les athlètes et protagonistes Audrey Vincent et Stéphane Piccinin aura lieu en direct le lundi 9 novembre sur la page Facebook du film.

Disponible depuis le 30 octobre sur les plateformes du Cinéma du Parc, du Cinéma Moderne et du Cinéma Le Clap

Courtoisie / Champions

EP

Cristobal Cartel – Valence

L’artiste Valence, originaire de la ville de Québec, a remporté lundi soir la 24e édition du concours-vitrine les Francouvertes après avoir offert une prestation sans faute lors d’une soirée retransmise en direct depuis le Cabaret Lion d’or. Il est ainsi reparti avec de nombreux prix dont la bourse SiriusXM d’une valeur de 10 000 $. Son dernier EP, intitulé «Cristobal Cartel», est disponible en ligne.

Disponible depuis le 31 mai 2019

Livre

La Reine de la patate

Avec «La Reine de la patate - Ou les cantines du détour. Québec 1979-1982», Françoise Chadaillac explore la fin des années 1970 au Québec pour redécouvrir une facette bien particulière de la culture culinaire québécoise, celle des fameux « stands à patates frites ». Un livre riche d’archives et de photos sur ces fameux petits restaurants devenus aujourd’hui emblématiques.

En librairie depuis le 21 septembre

BD

L’histoire du cinéma en BD

De l’auteur Philippe Lemieux et illustré par l’artiste Garry, le livre «L’histoire du cinéma en BD - 1» représente le premier tome d’un survol historique de ce qui a représenté les premiers pas du septième art, notamment à travers les figures d’Eadweard Muybridge et Thomas Edison.

En librairie depuis le 14 octobre