6 restos où commander le meilleur poulet frit en ville

Sans l'ombre d'un doute, 2020 est l’année du poulet frit à Montréal.

Quelques restaurants ont ouvert leurs portes cette année avec du poulet frit comme tête d’affiche du menu, alors que d’autres établissements déjà bien connus à Montréal ont ajouté ce mets comfort food à leur offre.

Si vous êtes des amateurs de poulet frit et que vous vous cherchez de bons endroits qui en font, voici 6 restos où commander le meilleur poulet frit à Montréal actuellement, selon l’équipe de Silo 57.

Les propriétaires du Arthurs Nosh Bar et de la galerie d’art The Letter Bet ont ouvert un tout nouveau concept de resto à Saint-Henri. Situé à l’arrière du 3981, rue Notre-Dame Ouest, Bucky Rooster's servirait le meilleur poulet frit en ville actuellement, selon les commentaires de certains Montréalais sur Instagram. Vous pouvez aussi y déguster de fabuleuses tartes puisque le slogan de l’établissement est «Late Night Pies & Thighs», qui peut se traduire en français par «Tartes et cuisses de fins de soirées».

À l’arrière du 3981, rue Notre-Dame Ouest, Montréal

L'immeuble iconique qui abritait la boutique Fleurs & Cadeaux accueille maintenant un restaurant. Le Fleurs & Cadeaux se veut un snack-bar japonais avec une belle offre de vin nature et de savoureux sakés. Sur le menu, il y a deux plats qui contiennent leur incroyable poulet frit: le curry au poulet karaage et le panier de 4 ou 6 morceaux de poulet frit Nanban.

1002, rue Saint-Urbain, Montréal

Ce restaurant n’a peut-être pas ouvert ses portes cette année, mais il n’a toujours pas été détrôné de la liste des meilleurs endroits où manger du poulet frit à Montréal. Le menu propose le poulet au morceau, en burger ou dans une poutine.

1541, avenue Van Horne, Montréal

Le chef Hakim Chajar, que l’on connaît pour son travail derrière le restaurant Miel, vient tout juste de lancer Rubie’s, un nouveau concept de cuisine réconfortante et de poulet frit sans gluten. Rubie’s propose du poulet frit avec une panure composée de farine de riz, de pois chiches et de pommes de terre. Le poulet provient de la ferme des Voltigeurs, ce qui en assure une qualité irréprochable. En plus des plats de poulet frit, le Rubie’s propose des assiettes de sous-marins gourmands, de poutines à la sauce au foie gras, de choux-fleurs frits et de mac and cheese au foie gras.

2194, rue Centre, Montréal

Mitch Deli a ouvert ses portes cette année dans la même bâtisse que le 180 g dans Rosemont. Bien que l’endroit ne serve pas de panier de poulet frit, vous pouvez y commander un sandwich de poulet frit dont vous vous souviendrez longtemps, tellement il est délicieux. Une adresse sans prétention à retenir!

5866, avenue De Lorimier, Montréal

Paradis BBQ est un autre restaurant qui n’a pas ouvert cette année, mais qui reste un incontournable. Le poulet de l’endroit provient de la ferme familiale La Rose des Vents, et vous pouvez le commander frit en format de 3, 6 ou 9 morceaux. Votre poulet frit sera accompagné de salade de choux, de sauce gravy et de sauce BBQ, et vous pouvez ajouter des accompagnements si vous le désirez!

4165, rue Saint-Hubert, Montréal

