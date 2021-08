Cette tendance rouge à lèvres controversée des années 90 est parfaite pour l'automne

Partager







Les années 90 sont plus tendance que jamais en 2021, et cela veut dire le retour de techniques de maquillage qu'on croyait disparues!

Les années 90 étaient synonymes d’une foule de tendances qu’on adore aujourd’hui, comme les robes à bretelle spaghetti, le collier chocker, les barrettes dans les cheveux, les biker shorts, les cardigans, et plus encore. L’une de ces tendances sera idéale pour vos looks beauté de l'automne 2021: le rouge à lèvres brun.

Dans les années 90, on l’a vu dans Friends par exemple, toutes les femmes portaient un rouge à lèvres brun avec un crayon contour de lèvres un peu plus foncé.



Au début des années 2010, cette teinte a connu un regain de popularité, mais dans une version très mate. Dernièrement, on voit la tendance faire un retour en force, dans sa brillance typique des années 90!

Pour choisir son rouge à lèvres brun idéal, il faut tenir en considération notre ton de peau. Plus le teint est profond, plus le crayon à lèvres qui délimite les contours devrait l’être.

Si votre sous-ton est froid, évitez les bruns avec un sous-ton gris pour ne pas avoir l’air malade et tournez-vous vers des bruns avec un reflet rouge brique. Si votre teint est plutôt chaud, optez pour un brun avec un sous-ton orangé ou doré.

C'est un look parfait pour l'automne! On s'imagine déjà boire un latté à la citrouille avec cette teinte sur les lèvres et notre plus beau pull.

Voici quelques rouges à lèvres et crayons à lèvres bruns pour copier la tendance:

1. Rouge à lèvres Vice de Urban Decay dans la teinte 1993, 26$ chez Sephora

Courtoisie

Cette formule mate, mais confortable, ne va pas assécher vos lèvres. La teinte brune n'est ni trop foncée ni trop claire, et ira bien à une multitude de teints.

ACHETER ICI

2. Rouge à lèvres mat de MAC dans la teinte Taupe, 25$ chez Sephora

Courtoisie

Le fini crémeux de ce rouge à lèvres culte amène les années 90 en 2021 avec une teinte neutre au sous-ton rouge brique.

ACHETER ICI

3. Rouge à lèvres mat de Milani dans la teinte Naked Beauty, 8$ en pharmacie

Ce rouge à lèvres longue tenue s'applique facilement et couvre toute la lèvre en une seule couche. Tirant un peu plus vers le beige, sa teinte sera idéale pour les peaux plus claires ou encore ceux et celles qui désirent créer un effet ombré ou 3D.

ACHETER ICI

4. Rouge à lèvres Revolution de Charlotte Tillbury dans la teinte So 90's, 39$ chez Sephora

Courtoisie

Très dispendieux, ce rouge à lèvres culte est adoré des fans de maquillage pour son confort et ses formules pigmentées. Cette couleur est le brun années 90 par excellence!

ACHETER ICI

5. Rouge à lèvres Super Lustrous de Revlon dans la teinte Raisin au Rhum, 10,50$ en pharmacie

L'effet brillant et hydratant de ce rouge à lèvres est incomparable! La teinte brune tirant vers le rosé va plaire à ceux et celles qui ne veulent pas quelque chose de trop brun.

ACHETER ICI

6. Crayon à lèvres rétractable Everlasting de KVD Beauty dans la teinte Hawkwind, 25$ chez Sephora

Pigmenté, à l'épreuve de l'eau et facile à appliquer, ce crayon à lèvres est un meilleur vendeur pour une raison!

ACHETER ICI

7. Crayon à lèvres Color Statement de Milani dans la teinte Spice, 4$ en pharmacie

Ces crayons sont efficaces comme tout et, à si petit prix, on ne peut s'en passer!

ACHETER ICI

8. Crayon à lèvres rétractable Color Sensational de Maybelline dans la teinte Beige Babe, 10$ en pharmacie

Idéal pour dessiner avec précision le contour de la bouche, ce crayon hydratant et longue tenue fera votre bonheur.

ACHETER ICI

