Montréal : gel salarial des conseillers de Ville

La mairesse de Montréal Valérie Plante demande aux conseillers de Ville de suspendre l'indexation salariale prévue de 2,1 %, pour contribuer à l'effort budgétaire en temps de pandémie.

«Ça représente une économie de plus de 130 000 $ pour le budget de la Ville de Montréal; par les temps qui courent toutes les économies sont les bienvenues», a dit la mairesse mercredi matin, lors de la réunion du comité exécutif de la Ville.

Un vote aura lieu le 16 novembre prochain lors de la réunion du conseil municipal.

Ce gel salarial concerne les fonctions de maire et maire suppléant de la Ville, ainsi que les maires d’arrondissement, les membres du comité exécutif, les conseillers de Ville d’agglomération, les membres des commissions permanentes. Les fonctions de présidents, vice-président et leader du Conseil sont aussi visées. À noter que les conseillers d'arrondissements n'ont pas été inclus dans cette énumération.

«On cherche vraiment des façons de faire économiser, de montrer aux Montréalais et Montréalaises qu'on est solidaire et que l'on cherche à toujours trouver des solutions et pourvoir réinvestir ces sommes -- petites, moyennes et grandes sommes -- dans les services aux citoyens», a ajouté Mme Plante.

«Insuffisant»

Pour la Fédération canadienne des contribuables (FCC), une baisse de la rémunération des élus serait plus appropriée. Renaud Brossard, directeur pour le Québec de la FCC, fait remarquer que les maires de Vancouver et de Halifax avaient décidé de diminuer leurs salaires, respectivement, de 10 % et de 20 % durant la crise.

«Tandis que bon nombre de citoyens perdent leurs emplois et que nos commerçants en arrachent, un gel est tout simplement insuffisant», soutient M. Brossard. Selon lui, une diminution de 15 % de la rémunération de base des élus montréalais et de 20 % de la rémunération additionnelle permettrait d’économiser 1,2 million $ en 2021.