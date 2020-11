Les yeux de la communauté LGBTQ du Québec braqués sur l’élection américaine

L'administration Trump a voté plusieurs politiques réduisant les droits des personnes LGBTQ au cours des quatre dernières années. Certains intervenants du Québec craignent une montée du stress déjà grand dans cette communauté, vu les forts appuis qu'a obtenu le candidat républicain lors du scrutin.

Au moment d'écrire ces lignes, on ne savait pas encore qui allait être président des États-Unis pour les quatre prochaines années entre le républicain Donald Trump et le démocrate Joe Biden, tant les appuis étaient forts de chaque côté.

«Même si Trump n’est pas élu, je pense que les personnes LGBTQ doivent être assez nerveuses de voir la quantité de personnes qui ont soutenu le président Trump dans sa course électorale. La journée [de mardi] nous a fait peur en général», confie Pascal Vaillancourt, directeur général d'Interligne, un organisme offrant de l'aide et des renseignements aux personnes concernées par la diversité sexuelle et de genre.

M. Vaillancourt craint que les propos haineux tenus par le président ainsi que climat de tension aux États-Unis causent des actes de violence qui pourraient avoir des répercussions jusqu'au Québec. Des drapeaux pro-Trump et des pancartes QAnon ont d’ailleurs été aperçus lors de manifestations anti-masque cet été dans la Belle Province.

«Voir des groupuscules se manifester avec des tendances à la Trump, j’avoue, je trouve ça épeurant», admet M. Vaillancourt, qui souligne toutefois que les partis politiques du Québec n’ont rien avoir avec ceux des États-Unis.

Bien que les tragédies ayant secoué la communauté LGBTQ américaine, comme la tuerie à Orlando en 2016, aient fait augmenter les appels chez Interligne, l’organisme ne prévoit pas de hausse marquée d’appels prochainement. M. Vaillancourt n’exclut pas que le sujet soit quand même abordé par certaines personnes ayant besoin de ventiler ou d’être rassurées par les intervenants.

«On a une rencontre d’équipe très bientôt où on va certainement aborder cet enjeu-là et partager des conseils pour aider ces personnes», souligne M. Vaillancourt.

Un mandat «catastrophique» pour les droits LGBTQ

Parmi les attaques notables du président dans son mandat ayant le plus ébranlé M. Vaillancourt, il cite notamment l’interdiction pour les personnes transgenre ou ayant un diagnostic de VIH de servir dans l’armée, la suppression de politiques protégeant les personnes LGBTQ dans le système de santé et de certaines directives assurant la sécurité des jeunes transgenre à l’école.

« Toutes les politiques qu’on a changé ont des impacts sur différentes communautés », se désole M. Vaillancourt, qui espère que Trump ne sera pas réélu.

Si les yeux de la communauté LGBTQ d’ici sont rivés sur le sud de la frontière, M. Vaillancourt estime que le réseau communautaire portera une attention particulière à l’évolution de ces enjeux, peu importe qui sera élu.

«J’espère qu’on ne passera jamais cette ligne-là au Québec pour reculer; en ce moment, c’est ce que font les États-Unis», conclut-il.

Les lecteurs ayant besoin de se confier peuvent contacter Interligne sans frais au 1 888 505-1010.