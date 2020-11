L’inquiétante étrangeté de Mottron

Libre ce soir? Voici ce que votre 24 Heures vous suggère aujourd’hui au rayon culture.

Coup de cœur

Walk Away – Mottron

Mottron, Pierre de son prénom, fait équipe avec Charlotte Lebon pour ce vidéoclip énigmatique. Le vocaliste et l’actrice (qui sévit ici comme réalisatrice) fascinent avec ce court-métrage musical qui fait durer les plaisirs d’Halloween. L’écrin est tout désigné pour la pop inventive aux influences vaguement house servie par cet auteur-compositeur-interprète français qui a passé la moitié de sa vie au Québec.

Sorti le 2 novembre

Je reste

Mode

Atelier New Regime Automne-hiver 2020

Marque montréalaise à la street cred difficilement égalable, Atelier New Regime s’est fait un nom en arrimant art visuel et vêtements. Cette collection-ci, c’est le peintre romantique Eugène Delacroix qui s’invite sur une veste, un pull et même un pantalon – en motif intégral, rien de moins.

En vente en ligne depuis le 30 octobre

Courtoisie / Alpha Oumarou / Atelier New Regime

Livre

Em – Kim Thúy

Pétillante en entrevue et terriblement attachante même en dehors des phrases qu’elle brode, Kim Thúy a depuis longtemps transcendé les frontières de ses livres. Cette fois, elle use de sa prose délicate pour raconter cette guerre qui l’a arrachée à son pays d’origine, le Vietnam.

En librairie depuis le 2 novembre

Album

Miami Beach Witches – Das Mörtal

Aisément comparable à Kavinsky (dont le titre «Nightcall» a fait école) ou à Beat Market, la production de ce Montréalais d’adoption nous transporte dans un univers rétro-futuriste. Une proposition sonore qui évoque les années 1980, la bande originale du film «Tron» et la techno berlinoise tout à la fois.

Disponible depuis le 30 octobre

Arts visuels

Art Toronto

La foire d’art actuel torontoise migre sur le web en ce millésime très bizarre. Au rang des artistes à surveiller dans cette espèce de boutique en ligne éphémère? La Montréalaise Lindsay Montgomery, une maître céramiste qui flirte avec une certaine idée de la sorcellerie.

Jusqu’au 8 novembre via arttoronto.ca

Courtoisie / Galerie 3 Lindsay Montgomery Springtime on the Hellmouth, 2020 Faïence glacée à l'étain 34,3 x 29,2 x 3,8 cm Photo: Lindsay Montgomery

Concert

Mateo

Coup de cœur francophone commence aujourd’hui et c’est Mateo, un brillant musicien d’origine colombienne, qui ouvre le bal. Sacré « Révélation Radio-Canada » en mai dernier au rayon musique du monde, il met la salsa à sa main en incorporant une pincée d’influences rock et même prog.

Ce soir à 20h, billets via lepointdevente.com

Album

Winter Love - Secret Sun

Consolante à souhait, la voix chaude de la chanteuse et parolière Anne-Marie Campbell s’agence merveilleusement au thème de la résilience qui jonche toutes les tendres chansons de ce disque. Une offrande qui groove (c’est la basse de Jean-François Lemieux) et réconforte tout à la fois.

Sorti le 30 octobre

Album

After the Great Storm - Ane Brun

Assez peu connue en nos terres, la Norvégienne Ane Brun a pourtant été choriste pour Peter Gabriel en plus de partager la scène avec Benny Andersson de ABBA. Vibrante au possible, l’interprète aux qualités de compositrice nous livre un long-jeu aux arrangements inventifs qui la met merveilleusement en valeur.

Sorti le 30 octobre

Concert

Nomadic Massive

Présenté par CISM, la radio étudiante de l’Université de Montréal, ce spectacle virtuel (on ne s’en sort pas) de Nomadic Massive promet de détonner dans la grisaille de novembre. Un bouquet rap multilingue posé sur des beats vitaminés, un peu jazzés même.

Ce soir à 20h via la page Facebook du Festival international Nuits d’Afrique