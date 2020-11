Ensemble Montréal veut que les plaques des noms des rues soient plus visibles

Le parti d'opposition Ensemble Montréal souhaite que l'administration de la mairesse Valérie Plante tienne sa promesse de changer les plaques indiquant les noms des rues à travers la ville.

Le parti déposera une motion afin d'améliorer la visibilité des plaques odonymiques lors du conseil municipal du 16 novembre prochain.

Selon Ensemble Montréal, la majorité des noms des rues à Montréal sont difficilement repérables comme ils sont affichés aux intersections avec une écriture noire sur de petites plaques blanches.

Les affiches ont également des dimensions et des lettrages qui ne sont pas optimaux et elles ne sont pas réparties logiquement sur le territoire.

Dans son plan d'action Vision Zéro décès et blessé grave 2019-2021 dévoilé en mars 2019, la Ville s'était engagée à mettre en place un programme de remplacement des plaques indiquant les noms des rues dès 2020 afin de permettre aux usagers de bien comprendre la signalisation.

Cette mesure vise à augmenter la taille des plaques (300 par 1200 millimètres) et à standardiser leur position pour les rendre plus visibles auprès des usagers de la route. Ces plaques sont habituellement placées à chaque extrémité de la voie, de part et d'autre de la chaussée, et à chaque intersection.

Projet pilote dans Saint-Laurent

Dans le cadre d'un projet pilote de la Ville de Montréal, une cinquantaine de ces panneaux ont été installés dans l'arrondissement de Saint-Laurent au cours des dernières années.

Ensemble Montréal demande à la Ville de donner suite à ce projet en permettant aux arrondissements et aux services centraux de remplacer les anciennes plaques lors des travaux routiers.

Le maire de l'arrondissement de Saint-Laurent, Alan DeSousa, mentionne que malgré les résultats positifs du projet pilote, aucune suite n’a été donnée. «Si les gens peuvent voir les affiches clairement, j'ose croire qu'il y aura moins d'accidents et des vies pourraient être épargnées», a dit M. DeSousa.

Déjà implanté ailleurs

Les recherches sur le sujet ont d'ailleurs démontré que l'utilisation d'un lettrage blanc sur fond bleu ou vert est l'une des meilleures combinaisons pour bien voir les panneaux. Les villes de Laval, Gatineau, Ottawa et Toronto ont notamment opté pour cette signalisation dans les dernières années.

Au moment d'écrire ces lignes, la Ville de Montréal n'avait pas répondu au «24 Heures» afin de savoir si une date de déploiement était prévue pour cette mesure.