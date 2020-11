Et si vous pouviez lire l’avenir?

Libre ce soir et en fin de semaine? Voici ce que votre 24 Heures vous suggère au rayon culture.

Coup de cœur

JEU

Le Gitan - 3e édition

L’experte en art divinatoire et en clairvoyance Andrée Tessier lance la troisième édition du jeu de cartomancie Le Gitan. Avec plus de 25 ans d’expérience, l’auteure offre un jeu accessible à tous et promet aux amateurs un divertissement différent et original, ainsi qu’une initiation sur le monde de la clairvoyance. Ce coffret composé de 52 cartes, une planche de jeu, un livre et 22 arcanes majeurs du Tarot de Marseille, vous permet de lire votre avenir immédiat et celui qui se déroulera dans les prochains jours ou les prochaines semaines. Il vous sera également possible de lire votre avenir dans les 12 prochains mois, et répondre à toutes vos interrogations sur tous les aspects de votre vie.

* Sorti le 21 octobre

Je reste

CONCERT

Arion intime

L’ensemble symphonique Arion Orchestre baroque se réinvente en période de COVID-19 et donne le coup d’envoi de sa 40e saison en offrant au public deux programmes intimes, filmés à la salle Bourgie du Musée des beaux-arts de Montréal. Les fanatiques de la musique baroque pourront assister à ces deux concerts d’une durée de 60 minutes dans le confort de leur domicile. En première partie, la chef d’orchestre Tanya LaPerrière dirigera la formation de huit musiciens pour revisiter les extraits du chef-d’œuvre de François Couperin de l’Europe musicale baroque.

* Ce soir à 19h30 - Rendez-vous au site arionbaroque.com

Pierre Charbonneau

VARIÉTÉ

Jukebox

Vous voulez pimenter votre samedi soir? Rendez-vous à l’événement Jukebox présenté dans le cadre de Coup de cœur francophone en collaboration avec La Ruelle Films. Cette soirée virtuelle débutera par le visionnement du film participatif Jukebox, qui relate les grands moments d’histoire de l’industrie du disque au Québec. Puis, le comédien Stéphane Crête poursuivra la soirée Jukebox avec un véritable karaoké collectif composé des succès des années 60. C’est l’occasion de chanter, danser et lâcher son fou au rythme des chansons populaires de l’époque.

* Demain soir à partir de 19h30 - Rendez-vous au coupdecoeur.ca/programmation/montreal/jukebox/

ALBUM

Francis Battah: Six Préludes

Le compositeur Francis Battah et le pianiste Philippe Prud’homme ont coproduit ce nouvel album. Produit en temps de pandémie, les deux musiciens ont opté pour une sonorité plus feutrée qui rappelle la musique de salon. Les micros sont plus près du piano qu’à l’habitude ce qui donne l’impression d’écouter en direct un concert. Cette approche non-conventionnelle en musique classique est déterminante dans la démarche artistique de cet album.

* Sorti le 6 novembre

ART

Ceci n’est pas un bal - Premier encan en ligne

La Fondation du Fondation du Musée des beaux-arts de Montréal lance l’encan en ligne « Ceci n'est pas un bal ». Les participants ont jusqu’au 12 novembre pour s’inscrire aux diverses enchères. Des œuvres d'art contemporain, des expériences uniques et des lots symboliques seront mis en vente au plus offrant. Trois catégories de lots feront le bonheur des amoureux de l’art. La première mettra en vente des œuvres réalisées par des artistes contemporains québécois et canadiens. La deuxième, présentera des activités uniques comme une nuit gastronomique au Musée et la troisième donnera l’occasion de parrainer un lot symbolique, comme la restauration d’une œuvre d’art importante du Musée.

*Jusqu’au 12 novembre au cecinestpasunbal.macause.com

Courtoisie

LIVRE

Soupes-repas

Miss Sushi est de retour. Avec ce dixième livre, la femme d’affaires Geneviève Everell présente Soupes-repas juste à temps, alors que le mercure descend drastiquement et que le mois de novembre s’annonce déprimant. Les différentes recettes de soupes sont délicieusement réconfortantes, mais elles constituent également un repas complet pour manger santé et varié. Les amoureux de bouillons seront enchantés par les soupes classiques telles que le Miso et fruits de mer, la Tonkinoise au bœuf ou les plus funky telles que Ramen and cheese, Bangbang soba et Poulet saké citronné. On y trouve 110 soupes-repas succulentes et tout aussi colorées les unes que les autres.

*Sorti le 4 novembre

DOCUMENTAIRE

Frontière

Le documentaire Frontière offre pour la première fois une fenêtre dans les coulisses des frontières canadiennes, sur terre, mer et air. Les abonnés du Club Illico pourront pénétrer au centre des actions quotidiennes des policiers de la GRC lors de différentes interventions de protection des frontalières. Au cours de ces quatre premiers épisodes, on suit le travail de ces policiers qui ont pour objectif de protéger la frontière canadienne contre les entrées irrégulières, les activités clandestines, le terrorisme, la contrebande de trafic d’armes et d’humain et plus encore.

*Disponible exclusivement sur Club Illico depuis le 5 novembre

Courtoisie Frontière

SÉRIE

Le jeu de la dame

Cette semaine, sacrée la série la plus écoutée au Canada, la nouvelle mini-série Le jeu de la Dame nous fait voyager au cœur des années 50, où l’on suit l’histoire fascinante de Beth Harmon, une orpheline. À huit ans, la jeune fille est une prodige des échecs et poursuit le rêve de devenir la meilleure joueuse d’échecs au monde. Cependant, elle fait face à plusieurs problèmes émotionnels et une dépendance aux drogues et à l'alcool. Le scénario est une adaptation du roman de Walter Tevis, publié en 1983.

*Disponible depuis 23 octobre sur Netflix

Courtoisie Le jeu de la dame

ALBUM

Nostalgia

Le ténor Marc Hervieux présente son dixième album en carrière Nostalgia. L’opus rend hommage à la mémoire du passé avec des chansons en français, en anglais, en italien et en espagnol, qui ont bercé son enfance et plusieurs souvenirs musicaux. Ce projet a vu le jour au printemps dernier, alors que le monde entier était sur pause. C’est à ce moment que l’interprète s’est trouvé envahi par la nostalgie... De là, lui sont venues toutes ses chansons des disques sur le stéréo en bois dans le salon de l’appartement familial d’Hochelaga-Maisonneuve.

* Sorti le 6 novembre