Trois Québécoises installées aux États-unis découragées par le climat politique

Alors que l'incertitude planait encore sur les résultats de l'élection présidentielle américaine jeudi après-midi, trois Québécoises résidant aux États-Unis se désolent des tensions et de l'anxiété qui règnent dans le pays. Elles redoutent les actions de Donald Trump et de ses partisans.

Alexandra Colin, Delaware

Un climat de tension et de peur se fait sentir au Delaware, où réside Alexandra Colin, une infirmière d’origine montréalaise, qui habite aux États-Unis depuis 15 ans.

«C’est la quatrième élection que je vis aux États-Unis. Je me souviens qu’aux élections d’Obama c’était excitant, mais cette élection est seulement synonyme d’anxiété. Les gens ont peur, les gens ont de la misère à dormir», raconte-t-elle.

«Au travail, ils ont préparé les employés à la gestion de stress et à la détresse psychologique à cause des élections. Cela fait un mois que l’on nous prépare», poursuit-elle.

Même si Mme Colin réside dans un état majoritairement démocrate, «les supporters de Trump se montrent très visibles».

«Je n’ai jamais vu autant d’anxiété et de stress aux États-Unis. Les républicains ne se gênent pas pour faire des manifestations anti-Biden. Trump a divisé le pays : le personnage, l’arrogance, ses discours... C’est tellement serré et si Trump perd il va vouloir qu’on recompte», croit-elle.

«La Terre entière a les yeux fixés sur les États-Unis. Les gens s’attendent à une rébellion. Les gens s’attendent à beaucoup de saccage», confie-t-elle.

PHOTO COURTOISIE de Alexandra Colin L’infirmière Alexandra Colin vit aux États-Unis depuis 15 ans et habite l’état du Delaware et affirme n’avoir jamais vécu autant d’anxiété par rapport aux élections américaines.

Feeling Chery Borte, Virginie

De son côté, Feeling Chery Borte, qui habite la Virginie depuis 10 ans, est consternée par la lutte serrée qui oppose le démocrate Joe Biden et le républicain Donald Trump.

«Je ne comprends même pas que ce soit si serré. Je suis en train de me demander dans quel pays je vis», dit-elle.

«Les gens de couleur ont peur des résultats, car Trump prépare les gens à la haine. Il faut écouter tout ce qu’il dit et cela n’a aucun sens pour moi. Je me rends compte que les gens sont très racistes et pas éduqués», observe-t-elle.

Née au Québec et d’origine haïtienne, la technicienne en radiologie affiche fièrement ses convictions démocrates qui se rapprochent plus des valeurs progressistes du Canada, selon elle.

«Je suis une vraie démocrate. C’est la première fois depuis que je vis ici que je ne peux pas être ami avec un républicain. Je me sens menacée comme Noire. Je me sens que si tu votes pour Trump, tu es contre moi. C’est comme voter contre ma liberté», confie-t-elle.

«Comme je suis Noire et Canadienne, j’ai complètement une autre perspective de la politique. Si Trump gagne, je vais rester au lit une semaine. Je ne me présenterai même pas au travail. C’est vraiment comme ça que je me sens», confesse-t-elle.

PHOTO COURTOISIE de Feeling Chery Borte La technicienne en radiologie qui habite la Virginie Feeling Chery Borte affirme fièrement ses couleurs démocrates et ne peut pas croire que les États-Unis sont aussi divisés.

Charlie Simard-Lussier, Californie

Sur la côte ouest, Charlie Simard-Lussier, une jeune mère de 29 ans, soutient son conjoint Jerron Ruffin, qui n’a pas voulu se rendre aux urnes le 3 novembre dernier.

«Mon chum n’a pas voté. Il est Afro-Américain et ni Trump ni Biden ne sont des candidats qui adhèrent à ses valeurs. Il ne voulait pas voter pour des leaders en qui il ne croyaient pas», relate celle qui habite Sacramento depuis bientôt trois ans.

Ceci étant dit, elle admet qu’elle a eu peur, comme plusieurs Californiens, que Donald Trump soit réélu, lors de la soirée électorale.

«J’avais peur que ce soit Trump qui gagne. Je suis pour Biden, car Trump est en train de détruire les relations économiques et internationales et ça nuit à l’économie mondiale. C’est un businessman qui ne pense qu’à l’argent. Je sais qu’il y a beaucoup de gens qui sont tannés de Trump», conclut-elle.