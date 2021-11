5 tendances manteaux qu'on va voir partout cet hiver

Partager







On doit se rendre à l’évidence: le temps froid est à nos portes et nous devrons bientôt nous emmitoufler dans nos manteaux chauds afin de pouvoir affronter l’hiver.

Heureusement, les tendances manteaux de cette année sont ultrastylées, mais misent également sur le confort, le mot d’ordre pour l’hiver 2021-22.

Voici donc sans plus tarder 5 tendances manteaux d’hiver à surveiller cette année:

Tendance manteau no 1: La veste sans manches

La veste sans manches fait un retour marqué dans nos garde-robes. Ce classique des adeptes de plein air est adapté à la sauce 2021, extra grande et avec une texture intéressante.

1. Veste sans manches matelassée de Twik, 79$ chez Simons

2. Veste sans manches effet mouton de Contemporaine, 99$ chez Simons

Tendance manteau no 2: Le manteau à carreaux

Le manteau à carreaux en fausse fourrure a été très populaire cet automne et l'engouement qu'il a suscité se prolonge jusqu’à l’hiver grâce à sa version en laine épaisse, plus chaude. On le porte oversized, avec un grand foulard en laine et des lunettes de soleil, pour protéger ses yeux des rayons UV intenses reflétés sur la neige l’hiver.

3. Manteau long à carreaux vert et noir, 119$ chez Zara

4. Manteau à carreaux en similirason de Bernardo, en rabais à 203$ chez La Baie

Tendance manteau no 3 : La doudoune

Encore et toujours, le manteau de style «puffer» est un must pour l’hiver ardu québécois. On le prend sans col de fourrure (c’est dépassé!) et on le choisit écourté ou hyper-long: les extrêmes ont la cote!

5. Manteau Super Puff long, 350$ chez Aritzia

6. Manteau matelassé de Columbia, 160$ chez Simons

Tendance manteau no 4: Le manteau de laine extra long

Chic à souhait, le manteau de laine est un incontournable pour nos sorties glam (s’il nous en reste) ou pour simplement un look plus habillé. On le choisit hyper long cette saison (au moins mi-mollet et même, jusqu'à la cheville!). Les crèmes, noirs et beiges sont particulièrement prisés cette annéee.

7. Long manteau façon laine ceinturé de Only, 129$ chez Simons

8. Manteau double boutonnage Emma de Only, 129$ chez Simons

Tendance manteau no 5: Le manteau en mouton

Le manteau à revers en mouton revient dans nos garde-robes sous sa forme classique, de style aviateur. On le reconnait à sa couleur brune ou beige, en cuir ou en suède et surtout, son revers en mouton qui nous garde au chaud tout l'hiver durant. On le porte aussi avex le mouton vers l'extérieur pour un look cosy à souhait.

9. Veste suède façon mouton de Twik, 250$ chez Simons

10. Blouson Aviateur Ventura, 110$ chez Dynamite

