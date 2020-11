Une candidate déclarée à la mairie de Laval

Le parti Action Laval a présenté jeudi Sonia Baudelot, sa nouvelle cheffe et candidate à la mairie en vue des élections municipales à Laval en 2021.

Mme Baudelot est connue du milieu politique lavallois. Elle a fondé Avenir Laval en 2017 et s'était présentée comme candidate à la mairie.

Elle avait quitté son parti par la suite et s'était présentée aux élections fédérales en 2019 sous les couleurs du Parti conservateur.

Action Laval détenait trois autres candidats pour devenir chef du parti en août dernier. Les trois se seraient désistés, a expliqué jeudi le président de la formation politique, Achille Ciffelli, en ajoutant quand même que Mme Baudelot «n’est pas le plan B».

La candidature de Mme Baudelot s’est officialisée mercredi, alors que les 136 membres présents en réunion ont voté pour sa candidature à l’unanimité, affirme M. Ciffelli. Ce dernier demeurera président de la formation politique, qui compte présentement quatre élus à l'Hôtel de Ville.

Défis

Sonia Baudelot a promis en conférence de presse de présenter «une équipe paritaire et diversifiée». Elle prévoit de s'attaquer aux problèmes de déneigement et de transport, entre autres.

Sonia Baudelot, 47 ans, est trilingue, diplômée en sciences humaines avec concentration en droit et cumule plus de vingt ans dans le domaine de l’aviation et du service à la clientèle. Elle est maintenant directrice de vol au sein d’une grande compagnie aérienne ainsi que vice-présidente de section locale de son syndicat pour le personnel navigant.

Dans une entrevue accordée au «Courrier Laval» en août dernier, Mme Baudelot avait démenti son intérêt de se présenter à la mairie. L’équipe actuelle, qu’elle juge forte et diversifiée, «va apporter ce que les citoyens ont besoin à Laval», estime-t-elle.

La nouvelle cheffe devra également composer avec la pandémie pour se faire connaitre de la population. «De dire comment on va fonctionner, avec la pandémie, c’est un peu difficile. C’est de l’inconnu, mais c’est de l’inconnu pour tout le monde», a-t-elle souligné, précisant que plusieurs candidats comme conseillers sont déjà connus dans leur quartier. Les réseaux sociaux et les applications telles Zoom, seront des outils à leur disposition, cite-t-elle en exemple.

Autrefois avec Action Laval, le conseiller indépendant Michel Poissant a lui aussi annoncé la semaine dernière sa candidature pour remplacer Marc Demers, le maire actuel, aux élections de 2021.