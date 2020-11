Montréal: deux immeubles ravagés par des flammes

Deux incendies ont ciblé deux immeubles résidentiels dans la nuit de mercredi à jeudi dans les secteurs de Geneviève et de Ville-Marie, à Montréal.

Le premier incendie a débuté vers 22 h 10 dans un immeuble résidentiel situé sur le boulevard Gouin Ouest, près de la rue Saint-Pierre, dans l’arrondissement de L’Île-Bizard-Sainte-Geneviève.

Deux personnes ont été transportés en centre hospitalier dont une pour des blessures mineures, a indiqué Véronique Comtois du Service de police de la Ville de Montréal (SPVM).

Les pompiers ont rapidement maîtrisé l’incendie, a ajouté l’agente Comtois.

La cause de l’incendie étant suspecte, c’est le module des incendies criminels qui hérite de l’enquête et aura à analyser la scène plus tard dans la journée.

Le second incendie s’est déclaré vers 23 h 30 dans un bâtiment de trois étages sur la rue Saint-François-Xavier, près de la rue du Saint-Sacrement, dans le Vieux-Port.

Erik Peters / Agence QMI

Le feu a débuté au sous-sol avant de se propager aux étages supérieurs où personne ne s’y trouvait. Personne n’a été blessé.

Une troisième alarme a été nécessaire, mobilisant une centaine de pompiers, a indiqué le Service de sécurité incendie de Montréal (SIM).

Le feu a été maîtrisé rapidement, même si les flammes ont atteint le 3e étage, provoquant des dégâts d’eau.

La cause de l’incendie est inconnue.