Plus de logements sociaux et familiaux à Montréal

Quelque 600 logements sociaux et 500 logements familiaux devraient être construits chaque année à Montréal grâce à un nouveau règlement adopté jeudi par la Ville.

• À lire aussi: Deux fois plus d’itinérants à Montréal depuis la COVID-19

• À lire aussi: Entente sur logement social : «c’est des miettes», critique le FRAPRU

L'administration municipale de Montréal a présenté jeudi matin la nouvelle mouture du Règlement pour une métropole mixte.

Celle-ci prévoit maximiser les retombées des différents programmes en habitation de la Ville et des gouvernements supérieurs, en amenant les projets privés à intégrer des logements bénéficiant d’une subvention.

Avec ces nouvelles modifications, l'administration Plante vise à créer 1100 logements sociaux et abordables par année.

Le règlement modifié doit entrer en vigueur le 1er avril 2021 au lieu du 1er janvier 2021, comme il était prévu à la base. Il devra passer par une consultation publique et être adopté à nouveau en conseil municipal.

Rappelons que le plan original exigeait à la base 20% de logements sociaux dans les nouveaux projets immobiliers, ainsi qu'un pourcentage variable selon le secteur de la ville de logements abordables et familiaux. La Ville avait dû revenir à la table à dessin après le dépôt d'un rapport de l'Office de consultation publique, qui faisait plusieurs recommandations, notamment pour éviter que les promoteurs immobiliers désertent l'île au profit des banlieues en raison de règlements contraignants.

Promoteurs

Maintenant, les exigences de construction du logement abordable seront concentrées dans les secteurs densifiés de la métropole.

La mairesse de Montréal, Valérie Plante, a cité en exemple l’arrondissement de Saint-Laurent lors de la présentation du plan, jeudi.

«Le volet abordable s’appliquera progressivement, avec le développement de nouveaux marchés immobiliers et de nouveaux quartiers», a-t-elle indiqué.

La Ville de Montréal connaît présentement l'une de ses pires crises sur le logement de l'histoire, alors que le taux d'inoccupation de plusieurs quartier est sous la barre du 1%.

Les entrepreneurs craignent une montée des loyers

Des entrepreneurs craignent que l’adoption du règlement pour une métropole mixte, présenté jeudi par la Ville de Montréal, freinent des promoteurs à aller de l’avant dans certains projets immobiliers et occasionne une hausse des loyers.

«On a une certaine crainte que des projets puissent être remis en question, alors que le centre-ville est déjà dans une situation fragile, a indiqué d’entrée de jeu Éric Côté, PDG de la Corporation des entrepreneurs généraux du Québec (CEGQ). On se demande si ses mesures ne vont pas venir mettre encore plus de pression sur les premiers acheteurs et hausser le prix des logements».

La nouvelle mouture du règlement pour une métropole mixte de la Ville de Montréal prévoit entre autres la construction de 1100 logements sociaux et abordables par année. Initialement prévu pour le 1er janvier, son adoption a été retardée au 1er avril 2021.

La CEGQ considère également que le temps n’est pas propice à l’adoption du règlement pour une métropole mixte en raison de la pandémie de COVID-19. L’organisation ne visait pas nécessairement l’abandon du règlement, en raison de l’importance de développer une mixité dans le logement, mais

à un report de son adoption en raison du contexte de la pandémie.

Banlieues

Pour sa part, l’Institut de développement urbain (IDU) a assuré que le coût du logement augmentera

et provoquera une diminution de l'attractivité de Montréal face aux banlieues.​

«À la place, la Ville a baissé les bras et demande aux nouveaux acquéreurs ou aux locataires d'un

logement neuf de payer les coûts de sa réglementation à la place du gouvernement», a déclaré Jean-Marc Fournier, président-directeur général de l'IDU.

Le chef d'Ensemble Montréal, Lionel Perez, a abondé dans le même sens. « On voudrait établir un dialogue et un plan directement avec les promoteurs. [...] On va augmenter les coûts aux promoteurs et eux vont refiler la facture aux acheteurs et locataires. C’est le principe de l’économie.»