Les 7 meilleures crèmes hydratantes de pharmacie pour les peaux très sèches

Le chauffage, le changement de température, la prise de médicaments comme Accutane, il existe plusieurs raisons pour lesquelles notre peau peut devenir très sèche et craquelée.

Pour certaines personnes, la peau sèche dure toute l’année, mais pour la majorité d’entre nous, le phénomène empire lorsque la température refroidit.

En effet, l’air sec de l’hiver ainsi que le chauffage à l’intérieur peuvent tout à fait aggraver l’état de notre peau, tout comme certains médicaments antiacné qui contiennent de l’isotrétinoïne qui peuvent, eux aussi, assécher grandement la peau.

Il faut donc adapter notre routine et se tourner vers des crèmes très hydratantes pour remédier à la situation!

Voici donc les 7 crèmes hydratantes les plus efficaces trouvées en pharmacie:

1. Crème hydratante corps et visage de CeraVe - en rabais à 21 $

La marque CeraVe, développée par des dermatologues, est reconnue comme étant idéale pour les peaux sensibles puisqu’elle ne contient pas de parfums ou d'agents irritants.

Celle-ci contient de l’acide hyaluronique pour préserver l’hydratation ainsi que des céramides pour renforcer la barrière d’hydratation naturelle de votre peau.

2. Hydratant facial quotidien de Cetaphil - 11 $

Cette crème possède une texture légère et sans huile, donc parfaite pour les peaux grasses, mais va tout de même hydrater en profondeur.

De plus, elle possède un SPF de 15, ce qui sera très pratique considérant que les peaux fragilisées par un médicament, par exemple, seront plus sensibles au soleil.

3. Soin hydratant Toleriane de La Roche Posay - 26 $

Cette crème a été conçue spécifiquement pour les peaux qui réagissent facilement aux hydratants qui comprennent des parfums ou d'autres irritants.

Elle offre une hydratation 48 heures et sa dose de vitamines et de prébiotiques aide à protéger la peau et à la rendre plus forte.

4. Crème Hydrabio de Bioderma - 33 $

Cette crème est spécialement conçue pour ceux qui n’ont pas habituellement la peau sèche, mais qui traversent une période où celle-ci a besoin d’un boost d’hydratation.

Elle va aider à rebalancer l'hydratation naturelle de la peau et ne causera pas d’irritation ou de boutons.

5. Gel-crème Hydra Boost de Neutrogena - 20 $

Ceux qui n’aiment pas les crèmes épaisses ou huileuses adorent la texture gel de ce produit Neutrogena.

Elle est absorbée très rapidement par la peau, mais procure tout de même une hydratation intense et durable.

6. Crème de nuit Ultra-calming de Aveeno - 20 $

Ce baume de nuit calmant va apaiser même les peaux les plus sensibles et irritées. Elle réduit les rougeurs et la sécheresse en seulement 1 semaine.

Elle agit durant la nuit pour réparer la barrière d’hydratation naturelle de la peau.

7. Crème hydratante apaisante de Eucerin - en rabais à 12 $

Enrichie d’avoine, cette crème va soulager la peau si sèche qu’elle démange!

Sa formule non grasse et sans parfum va convenir à tous les types de peau qui ont besoin d’une dose hydratation douce et rapide.

