COVID-19: Medicago annonce les résultats de son vaccin expérimental

La biopharmaceutique québécoise Medicago a dévoilé mardi les résultats provisoires de l'étude clinique de phase 1 de son vaccin produit sur plantes contre la COVID-19.

Selon les premiers résultats analysés, les participants ont développé une réponse immunitaire «encourageante» après avoir reçu deux doses du candidat-vaccin avec adjuvant de Medicago contre la COVID-19.

«Après deux doses, le vaccin expérimental induit une production d'anticorps neutralisants et une forte réponse immunitaire cellulaire, ce qui est prometteur et justifie la poursuite d'une évaluation clinique», a indiqué dans un communiqué Nathalie Landry, vice-présidente exécutive aux Affaires scientifiques et médicales chez Medicago.

«L'étude visait à évaluer des doses de 3,75, 7,5 ou 15 microgrammes du candidat-vaccin à particules pseudo-virales de Coronavirus (PPVCo) avec ou sans adjuvant, dans un programme de vaccination comportant une première dose et un rappe», a-t-elle expliqué.

Les résultats indiquent un effet modéré de courte durée des effets secondaires parmi les participants chez qui on a constaté que les niveaux d'anticorps «étaient plus élevés après la vaccination que ceux observés dans le sérum de personnes convalescentes ou guéries», a détaillé me Landry.

«Les résultats positifs de l'essai clinique de phase 1 sont une avancée dans la lutte contre la pandémie de COVID-19 et nous progressons en toute confiance vers notre essai de phase 2/3. Nous sommes heureux que la technologie novatrice de production de Medicago aide à diversifier les catégories de candidats-vaccins contre la COVID-19 en développement», s’est en outre félicité Dr Bruce D. Clark, président et chef de la direction de la société Medicago.

Bruce D. Clark a révélé que Medicago peut fournir jusqu’à 76 millions de doses de vaccins au gouvernement fédéral.