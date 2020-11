Incarner un viking dans le nouveau Assassin’s Creed

Vous avez votre soirée de libre? Voici ce que le 24 Heures vous suggère aujourd'hui côté culture.

Coup de cœur

Jeu vidéo

Assassin’s Creed Valhalla

C’est aujourd’hui que sortait le douzième opus de la série Assassin’s Creed d’Ubistoft. Cette fois le joueur incarne un Viking du nom d’Eivor (il est possible de choisir un personnage féminin aussi). On se transporte donc au 9e siècle en Angleterre, alors que notre héros doit développer sa propre colonie et tenter d’obtenir des faveurs de dirigeants locaux. Que l’aventure commence!

Disponible sur PlayStation, Xbox, Google Stadia et Microsoft Windows dès aujourd’hui

Je reste

Télé

Léo-Paul Dion : Confessions d’un tueur

Cette nouvelle série documentaire retourne au printemps 1963, dans la région de Pont-Rouge près de Québec, alors que quatre garçons sont portés disparus. Léo-Paul Dion, un criminel au lourd passé, admettra ces crimes. La série s’appuie sur des aveux écrits du meurtrier. On y retrouve également des témoignages de personnes proches de l’affaire dont l’avocat Me Guy Bertrand, des experts policiers et des journalistes. Une série qui plaira aux amateurs de true crime!

Ce soir à 22h à Investigation

Cinéma

Le miel d’Harar

Le film inspiré du roman de la Canadienne Camilla Gibb est maintenant sur Crave. On y suit Lilly, une jeune Anglaise devenue orpheline alors qu’elle voyageait avec ses parents à l’âge de 6 ans. Elle se retrouve ainsi dans un orphelinat au Maroc. Rendue adulte, elle partira pour l’Éthiopie qu’elle devra finir par quitter en raison de la guerre civile. De retour en Angleterre, elle fera la rencontre d’Amina, une réfugiée éthiopienne. Ensemble, elles tenteront de réunir les familles déchirées par la guerre.

Disponible sur Crave dès aujourd’hui

Lancement

Crise de cœur - Les Monsieurs

Le groupe rock de Joliette effectuera le lancement officiel de leur nouvel album Crise de cœur ce soir dans le cadre du festival Coup de cœur francophone. Pour ce deuxième opus, paru le 23 octobre, le quatuor a encore une fois fait confiance à Dany Placard pour la réalisation. Les Monsieurs sont toujours dans le rock, mais tendent un peu plus vers le folk. Avec des paroles savoureuses, la soirée promet d’être bien intéressante!

Ce soir à 21h – pour se procurer un billet visitez le lepointdevente.com

Théâtre

Fairfly

Le Théâtre de La Manufacture offre une captation de la pièce Fairfly sur le web. L’œuvre du dramaturge catalan Joan Yago Garcia, traduite par Elisabet Ràfois et Maryse Warda, met en vedette quatre amis qui risquent de perdre leur emploi puisque la compagnie souhaite réaliser une restructuration majeure. Ensemble, ils tenteront de garder leur emploi.

Ce soir à 19h – Les billets sont en vente au theatrelalicorne.com

Livre

Nous méritons mieux

Marie-France Bazzo a fait paraître un essai qui amène une réflexion sur les médias. L’animatrice et productrice parle franchement dans cet ouvrage. Elle veut des médias moins prévisibles. Elle aborde l’espèce de crise identitaire que vivent les médias depuis quelques années avec la montée du numérique, les problèmes financiers ainsi que la méfiance des citoyens.

Sorti le 10 novembre

Télé

Tenir salon

Cette nouvelle série propose de nous faire découvrir la diversité culturelle à Montréal. L’animatrice Sophie Fouron se promènera dans différents salons de coiffure de la métropole, car, on le sait bien, plusieurs personnes s’ouvrent beaucoup à leur coiffeuse ou barbier.

Ce soir à 21h30 à TV5

Album

Panels – Élie Raymond

Élie Raymond, qui est membre de Foreign Diplomats et Totalement Sublime, effectue un retour avec cet album de 10 chansons. Le musicien y joue avec les ambiances parfois lourdes, parfois aériennes pour créer un album riche musicalement. La pop lo-fi d’Élie Raymond plaira certainement aux fans de Bon Iver.

Sorti le 6 novembre

Cinéma

Vacarme

Le film de Neegan Trudel qui met en vedette Rosalie Pépin, Sophie Desmarais et Kelly Dépeault est présenté ce soir en première mondiale dans le cadre de Cinemania. Émilie a été abandonnée par sa mère et habite dans un foyer de la DPJ. On suit le cheminement de cette adolescente de 13 ans qui tentera de s’épanouir grâce entre autres à l’apprentissage d’un instrument de musique.

Les films sont disponibles pour 48h – Pour se procurer un billet visiter le www.festivalcinemania.com/fr/film/vacarme