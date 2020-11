Le Chaînon organise un Bal en Mou

Cette année, les participants au traditionnel et mondain Bal du Chaînon devront troquer leurs talons hauts et leur robe longue pour des pantoufles et un pyjama, car il devient, vu la pandémie, Le Bal en Mou.

Un spectacle virtuel se tiendra donc le 26 novembre prochain au profit de l’organisme Le Chaînon, qui aide les femmes en situation de vulnérabilité.

«On voulait absolument tenir le bal quand même, car c’est trop important d’aider ces femmes-là. D’habitude, tout se déroulait dans une salle d’hôtel, mais là, on veut offrir un spectacle de qualité, dans le confort de la maison», a expliqué l’animatrice Geneviève Borne, ambassadrice de l’événement.

COURTOISIE FONDATION DU CHAÎNON

Des vedettes en mou

Pour l’occasion, Le Bal en mou sera animé par Geneviève Borne et la comédienne Marina Orsini qui présenteront une programmation mélangeant le chant, le jeu et la littérature.

«Pandémie oblige, Marina Orsini et moi serons habillées en mou! C’est un véritable spectacle 100 % virtuel. Il y a énormément d’artistes qui ont répondu à l’appel : Les Sœurs Boulay, Luce Dufault, Sarahmée, Mélissa Bédard, Mara Tremblay et plus encore. Il y a des comédiennes qui liront des poèmes, des textes aussi... Les artistes ont été très généreux», a-t-elle dévoilé.

COURTOISIE FONDATION DU CHAÎNON

Avec du resto

D’ailleurs, Le Bal en Mou propose divers forfaits aux participants qui souhaitent encourager l’activité de financement.

«Toujours dans le but de ramasser des fonds pour Le Chaînon, il est possible de se procurer un billet de forfait VIP, qui vous donne accès à une boîte-repas du resto Robin des Bois», a poursuivi l’animatrice.

«En achetant un billet, les gens contribuent à offrir un gîte, des vêtements et de la nourriture aux femmes en situation précaire. Tous les dons sont bienvenus», a-t-elle ajouté.

*Le 26 novembre prochain - Pour vous procurer des billets, rendez-vous au https://www.jedonneenligne.org/fondationlechainon/BAL20/