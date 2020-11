Trois domaines qui recrutent

La pandémie ralentit certaines activités économiques, mais plusieurs domaines sont toujours à court de personnel au Québec.

Voici quelques métiers et professions, ainsi que la formation nécessaire pour les exercer.

Santé

Le domaine de la santé est un secteur névralgique perpétuellement à la recherche de préposés aux bénéficiaires et de préposés d’aide à domicile. Dans le premier cas, une Attestation d’études collégiales est exigée, tandis que dans le second, un Diplôme d’études secondaires est requis. Pour offrir des soins à domicile, on peut aussi compléter un programme d’apprentissage en milieu de travail.

Commerce de détail et de l’alimentation

Malgré la pandémie, de nombreux commerçants cherchent à pourvoir des postes de conseiller-vendeur, de caissier gérant, de préparateur de commande et de livreur. Alors que le secteur de l’alimentation ne requiert pas de formation pour la plupart de ces emplois, un diplôme d’études secondaires, au minimum, sera exigé dans le commerce de détail.

Technologies de l’information et de la communication (TIC)

Les TIC, de même que le sous-secteur du jeu vidéo, sont toujours considérées comme un domaine d’avenir. Ainsi, les postes de scientifique de données, d’analyste en cybersécurité et d’administrateur de réseau, entre autres, foisonnent. Pour y aspirer, il faut détenir un diplôme de premier cycle universitaire.

Note : Cette liste privilégie les emplois pour lesquels les compétences pour un diplôme obtenu hors Québec devraient être plus facilement reconnues.

Pour savoir si un diplôme étranger peut être reconnu pour le marché du travail québécois, les employeurs utilisent l’Évaluation comparative des études effectuées hors du Québec du ministère de l’Immigration, de la Francisation et de l’Intégration.