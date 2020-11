Discussion autour d'une poursuite contre Monsanto

Coup de cœur :

Web : Panel - La vie est dans le pré

Dans le cadre de sa programmation, le festival Ciné Vert propose gratuitement, via la plateforme Tënk, la diffusion du documentaire «La vie est dans le pré» du réalisateur Éric Guéret. On y suit le parcours de Paul François, agriculteur « grand céréalier » qui, après avoir été intoxiqué en 2004 par un herbicide de Monsanto, poursuit l’entreprise en justice et entreprend une transition en agriculture biologique. Une discussion aura lieu en direct ce soir via la page Facebook du festival et réunira Pascal Priori de l’Alliance pour l’interdiction des pesticides systémiques et Vigilance OGM, Geneviève Lalumière de l'Union Paysanne et Martin Caron de l’Union des producteurs agricoles.

Ce soir à 19h30 via la page Facebook de Ciné Vert

Je reste :

Journal

Le Monde diplomatique – Novembre 2020

Le journal mensuel «Le Monde diplomatique» propose à nouveau ce mois-ci un regard critique et fouillé sur l’actualité internationale, sur les différents enjeux qui secouent le monde d’aujourd’hui. Une réflexion sur le nouvel ordre international à l’heure des élections américaines et les impacts nombreux de la pandémie font partie des sujets traités.

Disponible le 1er novembre 2020

Discussion

Les femmes qui font bouger les choses - Pénélope McQuade

Le mouvement des Originaux de l’Université du Québec à Montréal propose une nouvelle série de classes virtuelles intitulée « Les femmes qui font bouger les choses », à travers laquelle on revient sur le parcours de certaines diplômées de l’UQAM aujourd’hui reconnues pour leur audace et leur originalité. La journaliste Sophie-Andrée Blondin s’entretiendra ce soir avec l’animatrice radio et télé, Pénélope McQuade. L'inscription est nécessaire et l’événement est gratuit.

Ce soir à partir de 18h via evenements.uqam.ca

Documentaire

Rêveuses de villes

Le documentaire «Rêveuses de villes», réalisé en 2018 par Joseph Hillel, propose un portrait de quatre architectes, de véritables pionnières dans leur milieu, qui ont contribué à façonner la ville d'aujourd’hui. Si elles demeurent largement méconnues du grand public, Phyllis Lambert, Blanche Lemco van Ginkel, Denise Scott Brown et Cornelia Hahn Oberlander ont pourtant laissé des traces de leur travail dans plusieurs villes d’Europe et d’Amérique.

Disponible sur Tënk depuis le 6 novembre

Livre

La chauve-souris et le capital

L’auteur et géographe suédois Andréas Malm propose avec le livre «La chauve-souris et le capital» un essai pour tenter de comprendre quelles sont les véritables causes qui ont mené à la pandémie de la Covid-19. Selon l’auteur, il serait très réducteur d’en attribuer la responsabilité aux chauves-souris comme le proposent certains virologues. Ce serait bien au contraire des facteurs relevant de comportements humains qui ont permis à cette crise de prendre une ampleur mondiale, comme la déforestation accélérée, le commerce lucratif des animaux sauvages, l’explosion du trafic aérien et le réchauffement climatique. L’auteur propose, en guise de solution, la mise en place de politiques écologiques radicales.

Disponible en librairie depuis le 19 octobre

Reportage

Pétrole : le double discours climatique

L’émission Enquête propose ce soir avec « Pétrole : le double discours climatique - Enquête sur des climatosceptiques bien informés», un reportage explorant la façon dont certaines compagnies pétrolières en sont venues à nier la science du réchauffement climatique pour ne pas nuire à leurs activités. La journaliste Chantal Lavigne accompagnée de son équipe fouille les archives de la pétrolière ExxonMobil et sa filière canadienne l'Impériale (Esso) pour tenter de déterminer en quoi elles ont pu influencer les politiques canadiennes.

Disponible depuis le 6 novembre sur TOU.TV

Cinéma

1917

Le film «1917», réalisé par Sam Mendes en 2019, suit le parcours de deux soldats britanniques lors de la Seconde Guerre mondiale qui cherchent, dans une véritable course contre la montre, à avertir un régiment entier que leur prochaine opération se révélerait suicidaire. Le film a été nominé dans la catégorie «Meilleur film» à la cérémonie des Oscars en 2020.

Disponible le 11 novembre sur Crave

Livre

La vie pas toujours olympique de Marianne St-Gelais

L’athlète olympique Marianne St-Gelais propose ici une biographie, écrite par l’autrice Rose-Aimée Automne T. Morin, à travers laquelle elle présente 30 leçons que le sport olympique lui a apprises, en explorant les thèmes de la célébrité, de la famille, du sport, du sexe et de la santé mentale.

En librairie depuis le 11 novembre

BD

Le département des théories fumeuses

La maison d’édition Alto faisait paraître la semaine dernière la BD « Le département des théories fumeuses» à travers laquelle le bédéiste britannique Tom Gauld traite de la science avec humour et intelligence. Publiée originalement en anglais, la BD a été traduite ici en français.

Disponible depuis le 3 novembre