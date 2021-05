Emily In Paris saison 2: voici tout ce qu’on sait sur la suite tant attendue

Partager







La populaire série Emily In Paris a officiellement été renouvelée pour une seconde saison et les fans ont hâte de connaître la suite!

Emily In Paris raconte l’histoire d’une jeune femme américaine, jouée par Lily Collins, qui déménage à Paris pour travailler chez Savoir, une entreprise luxueuse pour laquelle Emily est chargée de revamper les réseaux sociaux.

Bien sûr, elle tisse des liens d’amitié, fait des rencontres amoureuses et vit des aventures rocambolesques!

Les fans de la série avaient donc très hâte de savoir ce qu’allait devenir cette série qui a beaucoup fait jaser.

Voici donc tout ce qu’on sait sur la saison 2 de Emily In Paris :

*ATTENTION AUX SPOILERS SUR LA SAISON 1 DE EMILY IN PARIS

Est-ce que Emily In Paris aura une saison 2?

Oui! La bonne nouvelle a été confirmée le 11 novembre 2020 lorsque Netflix a partagé une vidéo dans laquelle les acteurs fêtent la saison «deux».

Est-ce que le tournage de Emily In Paris saison 2 est commencé?

Bonne nouvelle, après un petit délai causé par la pandémie, les acteurs de la série ont pu reprendre le travail en mai 2021.

Le tournage, qui a lieu en France devrait durer quelques mois et se terminer en juillet selon le site Variety Insight.

Quels acteurs seront de retour dans la saison 2 de Emily In Paris?

Selon la vidéo de confirmation, on voit que la majorité des personnages principaux semblent être de retour. Ashley Park sera de retour dans le rôle de Mindy, tout comme William Abadie dans celui d'Antoine, Camille Razat dans le rôle de Camille, Lucas Bravo, qui joue Gabriel, Bruno Gouery et Samuel Arnold, qui jouent Luc et Julien, Philippine Leroy-Beaulieu, qui joue Sylvie et, finalement, notre Emily, Lily Collins!

Quelle sera l’histoire de Emily in Paris saison 2?

La saison 1 se termine en queue de poisson, alors qu’on ne sait pas qui entre Gabriel et Mathieu Emily va choisir. La petite vidéo d’annonce laisse entendre que ce sera l’un des sujets les plus importants de la saison 2.

On va sans aucun doute aussi découvrir comment Camille va réagir lorsqu’elle va apprendre ce qui s’est passé entre Gabriel et Emily.

Emily devra aussi prouver à Sylvie qu’elle a ce qu’il faut pour garder son emploi, tout en jonglant avec ce triangle amoureux ainsi qu'avec son amitié avec Camille qui risque d’être ébranlée.

Quand est-ce que la saison 2 de Emily In Paris sortira?

Puisque le tournage à lieu durant l'été 2021, on peut s'attendre à une sortie au début de 2022 au plus tôt.

A-t-on des images ou une bande-annonce?

Pas encore, mais cet article sera mis à jour au fur et à mesure que les nouvelles seront annoncées!

