Les autobus et le métro pourraient être gratuits pour les moins de 12 ans dès juillet

Dès le mois de juillet, les enfants de moins de 12 ans pourraient voyager gratuitement dans les autobus et le métro de la Société de transport de Montréal (STM).

L'administration de la mairesse Valérie Plante a réservé dans son budget 2021 une enveloppe de 9,3 millions $ pour financer l'implantation de mesures de tarification qu'elle juge plus équitables dans le transport en commun.

En plus de la gratuité pour les jeunes dans le transport collectif, Montréal souhaite que l'Autorité régionale de transport métropolitain (ARTM) mette en place une réduction supplémentaire de 50 % sur l'offre de tarif réduit déjà offert aux usagers montréalais de 65 ans et plus.

Appelé à commenter cette annonce, l'ARTM précise qu'elle a la compétence exclusive de la tarification du transport collectif dans le Grand Montréal. «Pour l’instant, il est impossible de statuer sur les modalités d’une proposition à propos de laquelle le CA [de l'ARTM] ne s’est pas encore prononcé», a mentionné son porte-parole, Simon Charbonneau.

Ce dernier souligne toutefois que l'Autorité étudiera la proposition dévoilée dans le budget Plante-Dorais déposé jeudi.

Même si le conseil d'administration de l'ARTM n'a pas encore statué sur ces demandes, la mairesse de Montréal s'est empressée de confirmer la bonne nouvelle sur Twitter. «Montréal réduit le coût de la carte OPUS à partir de juillet 2021! Cette mesure permettra d'offrir une réduction supplémentaire de 50 % du tarif réduit pour les personnes aînées et la gratuité pour les moins de 12 ans!», a écrit Valérie Plante sur les réseaux sociaux peu de temps après la présentation du budget en matinée.

#Budget2021: Montréal a demandé à l'ARTM de réduire le coût de la carte OPUS à partir de juillet 2021! Cette mesure permettra d'offrir une réduction supplémentaire de 50% du tarif réduit pour les personnes aînées et la gratuité pour les moins de 12 ans! @stm_nouvelles #polmtl pic.twitter.com/apzLewhm7R — Valérie Plante (@Val_Plante) November 12, 2020

Pour l'instant, les enfants de moins de six ans peuvent se déplacer gratuitement dans le réseau de la STM. Le coût d'un passage unique à tarif réduit s'élève à 2,50 $ pour les 6 à 17 ans, soit un dollar de moins que le tarif ordinaire de 3,50 $ pour les adultes. Les aînés bénéficient du même tarif réduit.

Le programme Sorties en famille de la STM permet déjà à un maximum de cinq enfants de 6 à 11 ans de voyager gratuitement lorsqu'ils sont accompagnés d’un adulte la fin de semaine, les jours fériés et à certaines périodes spécifiques.