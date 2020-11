Les papiers de dentelle de Charles-Étienne Brochu

Libre ce soir? Voici ce que votre 24 Heures vous suggère aujourd’hui au rayon culture.

Coup de cœur

Design - Angle Montréal

Magasiner reste, à ce jour, le seul prétexte de sortie encore possible en ville. Autant y donner un sens! Le secteur Notre-Dame-de-Grace a justement vu poindre une boutique éphémère entière dédiée aux créations locales, du vêtement de confection étique en passant par la céramique actuelle et les meubles minimalistes. Parmi les artistes mis en valeur : Charles-Étienne Brochu, un gars de Québec qui se démarque par ses découpes superposées et assemblées avec soin, des œuvres 3D qui évoquent l’origami ou les livres de contes.

Jusqu'au 27 décembre au 5674 rue Sherbrooke Est

Je reste

Chanson

Lock & Load – Kandle

Épique au niveau des arrangements et empreinte d’une certaine retenue sur le plan vocal, cette nouvelle composition de Kandle semble tout droit tirée d’une trame sonore d’un film de James Bond. Une chanson intemporelle, livrée avec panache.

Disponible dès aujourd'hui

Chanson

Mais ce soir – Anatole et Lou-Adriane Cassidy

Amoureux dans la vie et révélés l’un à l’autre en tournée aux-côtés d’Hubert Lenoir, Anatole et Lou-Adriane Cassidy font aussi une sacrée paire lorsque vient le temps d’allier leurs talents. Ils nous offrent ce duo tendre aux rythmes de bossa nova qui tranche avec le reste de leur production personnelle, rappelant même un peu les jeunes années de Diane Tell.

Disponible depuis le 11 novembre

Balado

Nues

Tous les conteurs contemporains du Québec ne sont pas animés des mêmes thèmes que Fred Pellerin. La preuve? Renée Robitaille, réalisatrice et autrice de ce balado qui récolte des témoignages d’une myriade de femmes sur leur sexualité, des intervenantes aux propos impudiques campées par des actrices comme Gisèle Ndong Biyogo et Anne-Marie Olivier.

Disponible depuis le 10 novembre sur l'application OhDio

Film

Helmut Newton : The Bad and the Beautiful

Le Cinéma Moderne, qui a normalement pignon sur rue, s’est transformé en club vidéo virtuel. De tous les films au menu présentement, mon curseur pointe sur ce documentaire réalisé autour de Helmut Newton, un photographe créateur d’images iconoclastes. À jamais associé à l’univers de la mode, féministe pour les unes et misogyne pour les autres, ce polarisant personnage fascine.

À louer au coût de 10$ sur cinemamoderne.com

Album

DISCO – Kylie Minogue

Déjà 32 ans que l’Australienne Kylie Minogue nous fait danser... alors qu’on lui donnerait précisément cet âge rien que de la voir! Visiblement au fait de l’endroit où se cache la fontaine de jouvence, la chanteuse sans âge nous livre son meilleur disque depuis «Fever», un bouquet de chansons qui nous accroche un sourire béat au visage.

Disponible depuis le 6 novembre

Livre

L’ami impossible – Bruno de Stabenrath

Cette fraîche publication de Gallimard prend racine dans l’Affaire Dupont de Ligonnès, un fait divers français dont on a que très peu entendu parler chez nous, une histoire alliant meurtres et disparition. Un roman à forte teneur autobiographique qui intrigue.

Disponible depuis le 9 novembre

Chanson

Breakup Tutorial_V2 – Laraw

Sa voix feutrée et jazzée n’a d’égal que ses talents de parolière lorsque vient le temps d’empoigner la plume. Fraîchement signée chez Sony, la Montréalaise Laraw livre une deuxième version de sa complainte de rupture hautement cinématographique, pas plate (fait rarissime) et plutôt rythmée. Une carte de visite convaincante qui pourrait la mener loin.

Disponible depuis le 6 novembre

EP

The West Side - Feathership

Que ceux qui se cherchait un disque d’automne se réjouissent : cette offrande de Feathership a tout pour vous sustenter. Mélodies faciles à mémoriser, timbre doux et chaleureux, écrin folk réconfortant... Ce Feathership (né Jean-Philippe Sauvé) fait quand même beaucoup penser à Shawn Phillips.

Disponible depuis le 6 novembre