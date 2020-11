MUTEK lauréat du 35e Grand Prix du Conseil des arts de Montréal

C’est l’événement de musique électronique et d’art numérique MUTEK qui a remporté le 35e Grand Prix du Conseil des arts de Montréal et la bourse de 30 000 $ qui y est rattachée.

Il faut dire que la 20e édition du festival montréalais était haute en couleur avec une programmation riche et diversifiée. Le jury a souligné l’importante place faite aux femmes, la richesse des mariages des styles et des disciplines ainsi que les efforts mis pour créer des rencontres entre des artistes émergents et des créateurs bien établis.

PHOTO COURTOISIE/Festival Mutek Photo tirée d'un spectacle présenté dans le cadre de la 19e édition de Mutek

Le Centre Segal des arts de la scène a pour sa part reçu le Prix du jury ainsi qu’une bourse de 15 000 $ pour la production de l’œuvre «Children of God», une pièce de théâtre musicale qui se déroule dans les pensionnats autochtones.

L’annonce a été faite lors d’une cérémonie virtuelle captée en direct du Centre PHI et animée par Rebecca Makonnen. Pas moins de 500 artistes, citoyens, élus et partenaires ont participé à l’événement qui avait lieu jeudi.