On ne choisit pas sa famille

Week-end du 13 au 15 novembre 2020

Coup de cœur

LIVRE

La mort en héritage

Photo courtoisie

Dans ce recueil de nouvelles de Simon Predj, on plonge dans l’univers glauque et sombre des familles meurtrières. Des histoires vraies qui semblent plus invraisemblables les unes que les autres, nous racontent comment un père insomniaque assassine tous les membres de sa famille le jour de Noël, ou comment des femmes ont empoisonné leurs maris ou encore comment un fraudeur a fait exploser un avion pour empocher la prime-d ’assurance de sa mère à bord. Des récits insolites qui vous glacent littéralement le sang! * Sorti le 11 novembre

Je reste

ÉVÉNEMENT

Tables rondes du Salon du livre de Montréal 2020

Photo courtoisie

Le Salon du Livre de Montréal passe en mode virtuel. La programmation de trois jours propose une panoplie de conférences, de tables rondes, d’entrevues et de tête-à-tête virtuel pour les lecteurs de tous âges. Toutes les activités seront captées directement du Salon du Livre et diffusées sur le site web. Parmi les différentes tables rondes proposées ce week-end, ne manquez pas L’image corporelle des adolescentes en quête d’identité, Être une jeune femme en 2020, Du livre à l’écran ou encore Mandela, je me souviens. *Jusqu’à dimanche de 9h à 20h30 - Rendez-vous au https://www.salondulivredemontreal.com/

ALBUM

Il était onze fois

Photo courtoisie

L’unique Lynda Lemay ne cesse de créer après déjà 20 albums en carrière. En effet, ce mois-ci, elle présente son nouvel opus Il était onze fois où elle offre plusieurs nouvelles compositions, sortant toujours des sentiers battus. À travers le rythme de ses instruments tels que le piano, guitares, saxophone et l’accordéon, l’artiste nous transporte encore dans son univers féérique où ses textes se racontent comme dans un conte. L’auteure-compositrice-interprète fidèle à elle-même aborde avec émotion et humour la féérie et l’horreur, la beauté et la laideur humaine. * Sorti le 11 novembre sur les plateformes numériques

MAGAZINE

Elle Québec - La face cachée de Jay Du Temple

Photo courtoisie

Capitaine rebondissements! C’est l’alter ego de l’animateur et humoriste Jay Du Temple. C’est surtout à l’émission Occupation Double que les Québécois ont découvert sa personnalité attachante et colorée. Dans ce numéro d’Elle Québec, il se confie sur l’authenticité, l’audace et la vulnérabilité. De plus, il discute de ses récentes prises de position publiques sur plusieurs grandes controverses qui ont bouleversé le Québec et le monde. De plus, retrouvez au fil des pages, un guide-cadeaux 100% québécois, des suggestions beauté pour le temps des fêtes et on démocratise la manucure au masculin! *Sorti le 11 novembre

ROMAN

Trois mois tout au plus

Photo courtoisie

Après avoir offert Dans mes yeux à moi, l’animateur, producteur et auteur Josélito Michaud présente la suite de ce best-seller Trois mois tout au plus. On retrouve l’orphelin Olivier Dubreuil, désormais âgé de 50 ans. Résidant à Montréal, il est un animateur de télévision à succès...Toutefois, un soir où il célébrait son anniversaire, il ressent une douleur persistante qui l’amènera à consulter un médecin. Le verdict tombe : il ne lui reste que trois mois à vivre. Déboussolée Olivier ressent une urgence de répondre à des questions encore sans réponse. C’est là que commence la quête d’une vie : la recherche de son père biologique. *Sorti le 11 novembre

DANSE

Joat Battle - street dance

Photo courtoisie

Pour tous les amateurs de street dance, ne manquez surtout pas la sixième édition de Joat Battle. Directement filmé dans l’espace Yoop de la Place des Arts, huit danseurs et danseuses de battle de haut niveau du Québec et du Canada ainsi que DJ Richard « Shash’U » St-Aubin et le très effervescent MC Étienne Lou se donnent rendez-vous sur la piste pour un événement des plus électrisants! Un jury international en présence virtuelle notera les enchaînements de compétitions de solos dansés, improvisés selon des consignes stricte *Ce dimanche à 19h – Pour tous les détails, rendez-vous au https://www.dansedanse.ca/

DOCUMENTAIRE

Ndagukunda déjà

Photo courtoisie

Dans le cadre des Rencontres Internationales du Documentaire de Montréal (RIDM), le documentaire Ndagukunda déjà est disponible en ligne depuis hier après avoir été présenté le mois dernier, au Reykjavik International Film Festival. Produit et réalisé par David Findlay et Sébastien Desrosiers, le film raconte la quête de Sébastien, journaliste de Radio-Canada, qui se rend au Rwanda pour connaître son père. En plein cœur de l’Afrique, le jeune homme retrouve cet héritage qu’il connaît peu. C’est aussi 25 ans après le génocide qu’il renoue avec sa famille et se reconstruit peu à peu une identité. * Disponible jusqu’au 18 novembre au https://ridm.ca/fr/films/ndagukunda-deja

EP

Neige

Photo courtoisie

Pour vous plonger dans l’ambiance du temps des Fêtes, l’interprète Geneviève Leclerc lance aujourd’hui son nouvel EP surprise Neige, juste à l’aube de l’arrivée de la saison froide. Composé de quatre chansons, ce mini album s’ouvre sur le titre Flocon, une composition de Marc-André Sauvageau. Puis, avec la chanson Je ne reviendrai que pour toi, également écrit par Sauvageau, la chanteuse raconte l’amour et la réjouissance des retrouvailles. Enfin, avec Blanc de neige, elle signe sa toute première chanson originale en carrière. Un texte poignant où les thèmes de la solitude, la froideur et la nostalgie se réunissent lors du départ d’un être cher. * Sorti le 13 novembre en format numérique seulement

JEU

J’te gage que

Photo courtoisie

Alors que les températures redeviennent à la normal et que le manque de vitamine D peut miner l’humeur de plusieurs, le jeu de société J’te gage que est certainement un moyen humoristique d’ajouter du plaisir à vos soirées de confinement. Chaque joueur reçoit 3 défis secrets, par exemple applaudir ou faire un selfie avec 2 personnes, qu’il doit réaliser devant des témoins sans que ceux-ci devinent qu’il est en train d’accomplir une de ses missions! * Disponible chez Renaud-Bray et Archambault