Voici les 3 jeans qui vont dominer en 2022

Les jeans sont un must à avoir dans toutes les garde-robes. Dans les dernières années, le skinny jean a été délaissé pour des coupes plus amples et confortables qui volent totalement la vedette côté tendances.

Encore en 2022, pas question de délaisser le pantalon tout-aller qui nous accompagne dans nos tenues de semaine, de soirée et de week-end. Quelles coupes adopter pour faire un sans faute?

Découvrez les 3 types de jeans à se procurer en 2022.

1. Le jeans Bootcut

Le classique des classiques puisqu'il va à tout le monde. Évasé légèrement dans le bas, il rappelle cette tendance patte d'éléphant sans tomber dans cette tendance qui retombera dans le bas de votre pile de vêtements bien vite. Une bonne paire pourra vous suivre des années. C'est LA paire à se procurer.

Jeans évasés à taille haute Washwell, 95$ chez Gap

Courtoisie



Jeans années 90, 60$ chez Garage

Courtoisie



2. Le jeans baggy taille basse

Le jeans baggy peut être tellement stylé! Porté avec un haut plus ajusté, le coup d'oeil est bien équilibré. Après avoir passé 2 ans en kit mou, le jeans baggy est un compromis très acceptable pour le confort et le style. Avis partagé toutefois, la taille basse. Elle n'est pas une obligation, mais ça fait partie de la tendance. Encore une fois, on voit très bien l'influence Y2K.

Le jean jambe extra-large coupe R&B, 59$ chez Simons

Courtoisie



Jeans de planchiste déchirés, 75$ chez American Eagle

Courtoisie



3.Le jeans foncé

Même si le bleu pâle n'est jamais bien loin, un jeans foncé élève n'importe quel look et peut passer pour plus chic qu'il ne l'est. Une couleur profonde ou un noir franc seront de mise même pour une sortie à deux.

Jeans droit 70s bleu foncé Levi's, 121$ chez Ssense

Courtoisie





Jeans évasés Hailey, 60$ chez Dynamite

Courtoisie





