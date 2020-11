Abelaïd, l’alter ego musicien d’Adib Alkhalidey

Vous avez votre soirée de libre? Voici ce que le 24 Heures vous suggère aujourd'hui côté culture.

Coup de cœur

Album

Les cœurs du mal – Abelaïd

Adib Alkhalidey en a surpris plusieurs, vendredi, avec la sortie d’un album sous le nom Abelaïd. Celui qu’on a d’abord connu comme humoriste propose une musique qui rappelle un peu la musique française traditionnelle mélangée avec des rythmes hip-hop et des percussions africaines. Les textes de ces chansons, déclamés d’une voix posée, voire rauque, sont loin de ce qu’on connaît de l’humoriste abordant des thèmes plus sombres.

Sorti le 13 novembre

Je sors

Activité

Lumières sur Peel : honorer les clans de Kanien’keha:ka

La SDC Montréal centre-ville en partenariat avec Mohawk Council of Kahnawake, Heritage Portfolio, Korlcc et l’arrondissement de Ville-Marie a conçu une scénographie lumineuse qui nous font découvrir les origines de l’histoire des clans autochtone Kanien’keha:ka, mieux connu sous le nom de Mohawks.

Sur la rue Peel une fois le soleil couché

Je reste

EP

Wine Up – Dee Joyce

Dee Joyce a fait paraître un tout nouvel EP vendredi aux sonorités R&B, reggae et dancehall. Il y aborde les thèmes de la rupture et des conquêtes amoureuses. L’artiste français s’est fait connaître lors de son passage à l’émission La France a un incroyable talent. Il a depuis fait sa place dans l’industrie de la musique avec sa pop aux mélodies accrocheuses.

Sorti le 13 novembre

Documentaire

Les coulisses de Pixar

Vous êtes-vous déjà demandé comment ça se déroule la création d’un film d’animation comme Coco, Histoire de jouets, Wall-e ou encore Là-haut? Le documentaire Les coulisses de Pixar saura satisfaire votre curiosité. On y découvre les artistes qui sont derrière les gros projets de ce studio d’animation. C’est vraiment impressionnant du nombre de personnes qui travaillent sur ces films!

Disponible sur Disney+ depuis le 13 novembre

Livre

Le guide du latte art

Êtes-vous de ces nombreuses personnes qui se sont procuré une bonne machine à café avec la pandémie et le télétravail? Ce petit guide pourrait vous apprendre à faire de vrais bons lattes maison! Vous pourrez même apprendre comment faire de jolis motifs dans votre tasse. Il me semble qu’avec le temps froid qui commence à s’installer, c’est une belle activité réconfortante.

Sorti le 10 novembre

Série

The Crown – Saison 4

La nouvelle saison de The Crown est sortie ce week-end! On se retrouve dans les années 70 alors que la reine Élisabeth tente de trouver une épouse adéquate pour le prince Charles. La Grande-Bretagne commence également à se diviser avec Margaret Thatcher comme Première ministre. Cette dernière et la reine n’entretiennent pas de très bonnes relations.

Disponible sur Netflix depuis le 15 novembre

Chanson

Tour de piste (DJ UNIPER & Kenan Belzner remix) – Thick Glasses

Comme Blink-182, KORN et Avenged Sevenfold, le groupe montréalais Thick Glasses a maintenant un remix dubstep de l’une de leurs chansons : Tour de piste. C’est les DJ/producteurs DJ UNIPER et Kenan Belzner qui ont collaboré avec le band punk pour concevoir cette nouvelle version qui semble encore plus défoulatoire.

Sorti le 13 novembre

Livre

Xénomorphe, Alien ou les mutations d'une franchise

Megan Bédard a choisi de plonger dans l’univers d’Alien pour cet essai. L’auteure compare les différentes mutations de la franchise : jeux vidéo, cinéma, bande dessinée et littérature. Même les grands fans en apprendront plus sur cet univers de fiction.

Sorti le 10 novembre

EP

Émissaire Vol 1 – Daby Touré & Chris Velan

Suffit de fermer les yeux en écoutant ce EP du Montréalais Chris Velan et du Mauritano-Sénégalais Daby Touré pour voyager dans un endroit où le soleil est doux et chaud. Les percussions bien présentes et les mélodies à la guitare mélangées aux paroles chantées parfois en français, en anglais, en wolof ou même en soninké et pulaar, des langues de communauté de l’Afrique de l’Ouest, nous transportent vraiment ailleurs.

Sorti le 13 novembre