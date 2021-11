La programmation de Ciné-Cadeau est ENFIN dévoilée [2021]

Partager







C’est une tradition du temps des Fêtes au même titre que les calendriers de l’Avent et les journées en mou: Ciné-Cadeau est de retour!

Vous connaissez déjà le concept. Durant le temps des Fêtes, la programmation habituelle de Télé-Québec fait place à des classiques du cinéma québécois, des «petits bonhommes» qui ont marqué notre enfance et, bien sûr, Les Douze Travaux d'Astérix.

Cette année, les festivités commenceront le vendredi 10 décembre, et ce, pour une période de 24 jours de festivités. Ciné-Cadeau, Cinéma en fête, des émissions spéciales, des captations de spectacles d'art vivant et des séries classiques indémodables s'inscrivent à l'offre généreuse.

Le public pourra d'ailleurs choisir le film qui sera diffusé le 25 décembre. Boule et Bill, Leo Da Vinci, Astérix et le Coup du menhir, Le coq de St-Victor, Apprenti Père Noël: lequel de ces films sera au programme le 25 décembre à 18 h 30? Pour participer et découvrir les prix à gagner, vous pouvez cliquer juste ici.

Pour ne rien manquer des films des Fêtes, l’outil rappel est de loin le meilleur allié, puisqu’il vous envoie des notifications juste avant le début des films choisis, directement sur votre appareil.

Bon Ciné-Cadeau, la gang!

Ne manquez pas nos dernières capsules!

s