Rustic Oracle: un « road movie » différent et touchant

Vous avez votre soirée de libre? Voici ce que le 24 Heures vous suggère aujourd'hui côté culture.

Coup de cœur

Cinéma

Rustic Oracle

Ce film de Sonia Bonspille Boileau fait le récit de la disparition d’une adolescente autochtone. L’histoire est racontée par sa sœur de 7 ans qui fait un « road trip » avec sa mère qui tente de retrouver son autre fille. Le long métrage, qui a une distribution presque entièrement composée de femmes autochtones, est touchant puisqu’on est témoin des liens forts qui se créent entre la mère et sa fille dans cette dure épreuve.

Disponible en vidéo sur demande ou en Blu-ray dès aujourd’hui

Je sors

Exposition

New Nature

Une œuvre est projetée tous les soirs à partir d’aujourd’hui sur le Goethe Institut dans le Quartier des Spectacles sous le thème de la notion humaine de « nature ». Des cinéastes, des technologues et des scientifiques ont uni leurs forces pour concevoir des œuvres audiovisuelles et sonores. Pour les curieux, des courts métrages sous le même thème seront également présentés en ligne à partir du 3 décembre.

Ce soir du coucher du soleil jusqu’à minuit sur la façade du Goethe-Institut – 1626 boulevard St-Laurent

Courtoisie Goethe-Institut

Je reste

EP

BLEU – Rosie Valland

L’autrice-compositrice-interprète Rosie Valland y va d’une nouvelle version de certaines chansons de son album BLUE sur ce mini-album BLEU. Elle les interprète en s’accompagnement au piano. Simple, minimaliste et surtout d’une douce beauté.

Sorti le 13 novembre

BD

Traces de Mocassins

Louis Rémillard propose ici le deuxième volet d’une trilogie de romans graphiques qui a commencé avec Le retour de l’Iroquois. Six nouvelles composent Traces de Mocassins. Chacune met en vedette des acteurs importants des Premières Nations, mais pourtant méconnus. L’auteur de bande dessinée offre un magnifique roman extrêmement bien documenté qui rend un superbe hommage aux Premières Nations.

Sorti le 11 novembre

Album

Nothing Ever Happens To Me – Deep Rivers

Deep Rivers, composé d’anciens membres de feu Hôtel Morphée, a lancé récemment son tout premier album. Le groupe indie-rock nous propose un voyage musical qui nous amène sur un bateau qui navigue sur des eaux pas toujours calmes. Avec leurs mélodies accrocheuses et des textes mélancoliques, les musiciens nous amènent à réfléchir sur l’envie d’échapper à notre quotidien.

Sorti le 13 novembre

Livre

Une terre promise

Barack Obama, le 44e président des États-Unis, signe ici ses mémoires présidentiels. Du jeune homme en pleine quête identitaire à dirigeant d’un des pays les plus puissants de la planète, on apprend à découvrir le parcours politique de M. Obama. Il décrit également ses débuts comme présidents qui ont amené une vague de changements et de transformations.

Sorti le 17 novembre

EP

Ailleurs – Marion Brunelle

L’autrice-compositrice-interprète Marion Brunelle a fait paraître un premier opus en français en huit ans de carrière. La pop de la Montréalaise nous transporte directement à Cuba avec ses rythmes latins et reggaeton. Marion Brunelle fera un lancement-spectacle virtuel le 25 novembre sur sa page Facebook.

Sorti le 13 novembre

Opéra

L’hiver attend beaucoup de moi

L’Opéra de Montréal propose une webdiffusion d’un programme double qui commence avec l’œuvre lyrique de Francis Poulenc, La voix humaine, et se termine avec L’hiver attend beaucoup de moi. Cette dernière création est entièrement québécoise et 100% féminine. La soprano France Bellemare est brillante dans cette pièce.

Disponible en webdiffusion jusqu’au 19 novembre – Acheter un billet ici : www.operademontreal.com

Courtoisie L'Opéra de Montréal

EP

Down de nos high – Alexandre Désilets

Alexandre Désilets y va d’un EP aux sonorités rétro et électro avec une petite touche de disco même! Pour cet opus de cinq chansons, l’auteur-compositeur-interprète a travaillé avec le multi-instrumentiste Jean-François Beaudet. C’est assurément un EP qui fait du bien en cette grisaille de novembre!

Sorti le 13 novembre