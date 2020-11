La voix enveloppante de BEYRIES

Coup de cœur

Album : Encounter - BEYRIES

L’autrice-compositrice-interprète BEYRIES propose avec «Encounter» un deuxième album en carrière, trois ans après avoir lancé «Landing». La Montréalaise dévoile ici onze titres très convaincants, d’un rock parfois plus pop, parfois plus rétro. La voix de l’artiste, toujours enveloppante, et les arrangements de cordes qui succèdent parfois aux guitares électriques nous happent dès la première écoute, puis nous poussent à y revenir. L’artiste présentera également le 19 novembre un lancement virtuel, présenté gratuitement sur sa page Facebook. Le spectacle sera animé par Rebecca Makonnen.

Disponible depuis le 13 novembre

Balado

Paradis artificiels : Le cabaret des oxymores

Le festival Jamais Lu propose dans le cadre d’une collaboration entre la France et le Québec dix courts balados, chacun porté par un artiste québécois et un artiste français, autour des oxymores. Chaque duo est associé à un oxymore en particulier dont il se sert ensuite pour tenter de comprendre les contradictions de l’année 2020. Présence virtuelle, révolution tranquille, discrimination positive, attendre aux urgences, silence assourdissant et capitalisme vertueux sont quelques-unes des expressions explorées.

Disponible depuis le 24 octobre via jamaislu.com

Spectacle

L’orchestre féminin Cheikh Sadek Bejaoui

Présenté dans le cadre du Festival du monde arabe de Montréal, se déroulant du 12 au 29 novembre, l’orchestre féminin Cheikh Sadek Bejaoui proposera un spectacle virtuel reprenant certains des grands classiques de la musique traditionnelle algérienne. L’orchestre est composé de dix étudiantes provenant de la ville côtière de Kabylie, en Algérie.

Ce soir à 20h via festivalarabe.com

Courtoisie Festival du monde arabe

Discussion

Radical Diversity

Le Goethe Institut poursuit sa série d’entretiens intitulée «Radical Diversity» en présentant aujourd’hui une discussion entre Mohamed Amjahid et l'historienne de l'art Charmaine Nelson, une discussion qui portera notamment sur la production d'un savoir blanc dans une perspective afro-canadienne. La série «Radical Diversity» cherche à réfléchir de façon générale aux défis auxquels sont confrontées les minorités racisées.

Aujourd’hui à midi

Tous les détails ainsi que le lien vers le formulaire d’inscription sont disponibles via la page Facebook Goethe-Institut Montreal

Courtoisie Goethe-Institut Montréal Charmaine Nelson

Livre

La surface de jeu

L’auteur Hugo Beauchemin-Lachapelle présente avec «La surface de jeu» un premier roman en carrière. Il y propose un récit bien ancré dans le monde du hockey où Claude et ses amis, des gérants d’estrade, y découvriront un scandale d’une grande ampleur inscrit au cœur de la LNH. Hugo Beauchemin-Lachapelle enseigne la littérature au Cégep Édouard-Montpetit.

En librairie depuis le 16 septembre

Livre

Le boys club

L’écrivaine Martine Delvaux a remporté la semaine dernière le Grand Prix du livre de Montréal avec son essai «Le boys club». Elle y décrit, notamment à l’aide d’exemples tirés du cinéma et de la télévision, en quoi les boys club sont toujours bien établis dans les institutions de pouvoir que sont l’État, l’Église, l’armée ou les universités.

En librairie depuis le 15 octobre 2019

Exposition

Quelque part, autrement

L’exposition «Quelque part, autrement» de la Galerie de L’UQAM est actuellement présentée en ligne et rassemble des œuvres des artistes Anna Binta Diallo, faye mullen, Mona Sharma, Leila Zelli. L’exposition tente de réfléchir aux nouvelles manières d’appréhender le monde, alors que tout devient virtuel et que les relations migrent de plus en plus vers le numérique. L’exposition prendra fin le 21 novembre.

Disponible en ligne via galerie.uqam.ca

Concert

Arion Orchestre Baroque

Étant donné que la présentation de spectacles en salle n’est toujours pas possible, l’Arion Orchetre Baroque propose deux programmes en ligne de 60 minutes, chacun ancré dans la musique baroque. Le premier présentera l’œuvre «Les Nations» de François Couperin, le deuxième des pièces de Corelli, Muffat et Handel.

Disponible en ligne depuis le 12 novembre sur arionbaroque.com

Courtoisie Arion Orchestre Baroque

Album

Soft Power – Gaspard Eden

L’auteur-compositeur-interprète Gaspard Eden propose ici un premier album complet en carrière intitulé Soft Power. L’artiste originaire de Québec y dévoile dix titres aux sonorités très indie, d’un rock alternatif original et coloré, traversés d’harmonies vocales et de textures sonores futuristes et raffinées.

Disponible depuis le 13 novembre