M pour Montréal: Mac DeMarco, version intime

Le festival M pour Montréal présentera vendredi soir un spectacle du musicien canadien Mac DeMarco, une performance livrée directement depuis sa résidence, en Californie.

C’est par la grande porte virtuelle que le multi-instrumentiste canadien Mac DeMarco se présentera au festival M pour Montréal vendredi prochain, lui qui y avait fait une première apparition lors de l’édition de 2013. Il revient cette année pour un concert en ligne exclusif, après avoir déjà conquis un très large public, riche maintenant de cinq albums en carrière. Son dernier opus, intitulé «Here Comes the Cowboy», a été lancé en mai 2019.

AFP

«Mac DeMarco, le monde ne le dit pas, mais c’est vraiment le nouveau Neil Young de notre génération, a soutenu avec conviction Mikey B. Rishwan, directeur de la programmation de M pour Montréal. On l’a amené partout à travers le monde, en 2012 à Toronto, deux fois à South by Southwest, en Islande, à Montréal ensuite, et c’est là que ça a vraiment explosé pour lui. Mac, il n’a pas eu de “day off” après M, c’est là que le buzz a commencé à se construire.»

Le spectacle aura lieu le 20 novembre à 19 h via la plateforme lepointdevente.com. Les billets sont au coût de 20 $. L’artiste de Vancouver Jo Passed ouvrira l’événement.

«La même chose s’est passée avec Half Moon Run, a poursuivi le directeur de la programmation. Quand Half Moon Run a joué à M, personne à Montréal ne connaissait ça. Des fois, c’est M pour magie qui se passe à M pour Montréal.»

AFP

Spectacles gratuits

En parallèle au concert offert par Mac DeMarco, deux soirées prenant la forme de programmes télévisuels seront également présentées à travers le festival, qui se déroulera du 18 au 20 novembre. Le premier, intitulé «Le Montréal Magique Musique Show», rassemblera uniquement des artistes francophones et sera diffusé le 18 novembre à 20 h. Il mettra en vedette les artistes Flore Laurentienne, Laurence-Anne, Maude Audet, Population II et Totalement Sublime.

Le volet anglophone, présenté sous le nom «The Montreal Magic Music Show», proposera pour sa part des performances de Alex Nicol, Edwin Raphael, Janette King, Paul Jacobs et Shay Lia. Il sera diffusé le 19 novembre à 20h.

Les deux soirées sont accessibles gratuitement et seront présentées via la plateforme lepointdevente.com. L’inscription demeure néanmoins nécessaire.

Enfin, un volet professionnel est également offert à travers le festival. Plusieurs conférences seront présentées pour réfléchir notamment sur l’avenir du spectacle et sur le modèle de rémunération des plateformes de musique en continu. Des rencontres individuelles seront également organisées entre des professionnels de l’industrie et des superviseurs musicaux provenant de plusieurs pays du monde, impliqués entre autres dans les milieux du cinéma, de la télévision et de la publicité.

«Sur le côté professionnel, on a vraiment sauté sur les superviseurs musicaux pour les films et séries. Il y en a une trentaine qui viennent cette année, a expliqué Mikey B. Rishwan. À mon avis, ce sont les acheteurs les plus prestigieux en musique, et spécifiquement durant la COVID étant donné que c’est eux qui ont encore de gros budgets pour mettre de la musique dans les émissions de télé ou les publicités. Ça roule encore ça.»

«Et dans un temps comme ça où il n’y a pas beaucoup de tournées, pas beaucoup d’opportunités pour jouer de la musique pour les artistes, on espère vraiment que les superviseurs musicaux vont recruter des artistes, a-t-il poursuivi. Par exemple, Flore Laurentienne peut composer des partitions pour des films, il est hallucinant. Donc lui, ce qu’il peut faire devant eux, ça va être vraiment crucial.»

Tous les détails sont disponibles via mpourmontreal.com