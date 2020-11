Un service personnalisé de magasinage de cadeaux de Noël

Une Montréalaise qui se spécialise dans les services d'assistance au quotidien propose à sa clientèle de lui confier une partie de son magasinage de cadeaux du temps des Fêtes.

L'an dernier, Andrea Soueidan consacrait la majeure partie de son temps de travail à organiser des événements et à gérer des agendas de voyage pour des jeunes professionnels. Elle a rapidement dû se retourner de bord avec la COVID-19, et offre maintenant plusieurs services sous le slogan «Demandez à Andrea».

«Durant la pandémie, je me suis dit que je devais me concentrer sur d’autres services, dont ce service de concierge de magasinage personnalisé et de livraison à domicile. Les gens qui m’appellent sont des personnes qui ont peur de contracter le virus, mais aussi qui ne veulent pas attendre en ligne dans les magasins», explique la propriétaire d'Altitude Connections.

«Mes clients me demandent d’aller à l’épicerie, de me rendre à la pharmacie, de faire la ligne à la SAQ ou chez Indigo. Les gens ont encore des besoins à combler, même en pleine pandémie», indique-t-elle.

Clientèle plus âgée

Du coup, la femme d’affaires a remarqué qu’une clientèle plus âgée a commencé à avoir recours aux divers services d’Altitude Connexions.

« Je dessers une clientèle qui a encore les moyens. Ils ont encore les sous pour magasiner, mais la peur du virus, les déplacements ou les températures plus froides qui arrivent les freinent à sortir. C’est pour ça que le téléphone sonne », dit celle qui s'assure d'être joignable autant par téléphone que par le web, vu que l'ensemble de sa clientèle n'est pas familière avec les ordinateurs.

Période des Fêtes achalandée

Mme Soueidan prévoit faire face à une période plus achalandée, alors que le temps des Fêtes approche à grands pas.

« L’hiver sera très occupé. Je me souviens qu’à la fête des Mères, on a livré des paquets jusqu’à 1 heure du matin aux mamans partout en ville. Imaginez-vous en décembre, avec les cadeaux de Noël! » s’exclame-t-elle.

Les services d'Altitude Connections coûtent 75$ de l’heure, et certains forfaits sont disponibles. On peut trouver les détails à altitudeconnections.com.