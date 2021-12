10 films ultra sexy à écouter pour faire changement de «After»

Partager







Le phénomène que fut les livres, puis les films, After a donné envie à plusieurs de découvrir d’autres films osés.

• À lire aussi: «After We Fell» arrive bientôt sur Netflix et voici quand

Tout le monde aime écouter des films romantiques, mais ceux-ci sont souvent plutôt conservateurs. On doit avouer qu'on aime bien, une fois de temps en temps, voir un film d'amour qui met l'accent sur le côté sexy de la chose!

Voici donc 10 films aussi sexy qu'After à écouter dans un moment d’intimité:

1. 365 jours (vf de 365 dni)

Ce film très controversé raconte l’histoire d’une jeune femme qui se retrouve prisonnière d’un chef de la mafia italienne. Celui-ci lui donne un an pour tomber amoureux de lui. Après ces 365 jours, elle pourra choisir si elle veut rester avec lui ou être libérée.

Certains apprécient le côté sexy de ce film-fantasme, alors que d’autres déplorent sa banalisation de la violence sexuelle.

• À lire aussi: Le film très osé «365 jours» aura officiellement une suite

2. 50 Nuances de Grey (VF de Fifty Shades of Grey)

Un grand classique du film sexy! Cette trilogie inspirée des romans du même nom suit Anastasia, une jeune femme timide et introvertie, qui rencontre Christian Grey, un homme riche et mystérieux. Celui-ci introduit Anastasia au monde du BDSM et lui fait découvrir sa sexualité.

Tout comme After, 50 Nuances de Grey était à la base une «fan fiction» inspirée de Twilight.

3. La vie d’Adèle

Âgée de 17 ans, Adèle croit n’aimer que les hommes, mais elle se lasse rapidement de ses relations. Tout est bouleversé lorsqu’elle rencontre Emma, une jeune femme aux cheveux bleus. Leur histoire d’amour passionnelle évolue devant nos yeux durant ce film français qui dure près de 3 heures.

Les scènes d’amour ont l'air si vraies que plusieurs ont cru qu’elles étaient réelles, mais non.

4. Newness

Après s’être rencontrés sur une application de rencontre, Martin et Gabriella tombent amoureux. Bien vite, la routine s’installe dans leur couple et, pour retrouver l’étincelle des débuts, ils décident de tenter une relation ouverte. Celle-ci fait ressortir leurs insécurités et les problèmes dans leur union.

Le réalisateur Drake Doremus a décidément l’œil pour ce type de film puisqu’il fera partie de notre liste une seconde fois plus bas!

5. Mademoiselle (VF deThe Handmaiden)

En Corée dans les années 30, un criminel voulant séduire une riche héritière japonaise nommée Mademoiselle Hideko pour lui voler sa richesse a un plan. Il fait engager Sook-hee, une voleuse de carrière, tant que femme de chambre pour Mademoiselle Hideko avec comme mission de convaincre celle-ci à épouser l'homme.

Sook-hee et Hideko se rapprochent et vous découvrirez la suite dans ce thriller sexy très intrigant.

6. Call Me By Your Name

Ce magnifique film qui se déroule en Italie dans les années 80 raconte l'histoire d'amour entre Elio (Timothée Chalamet) et Oliver (Armie Hammer). L'été tranquille d'Elio est chamboulé lorsque son père, un archéologue, invite un étudiant au doctorat, Oliver, à venir étudier avec lui.

Les deux jeunes hommes vivent ensuite une histoire d'amour d'un été impossible.

7. Endings, Beginnings

Une jeune femme en peine d’amour, jouée par Shailene Woodley, rencontre deux meilleurs amis lors d’un party. L’un est un gentil garçon intellectuel (Jamie Dornan de 50 nuances de Grey), l’autre est plutôt un badboy indépendant (Sebastian Stan de Capitaine America), mais les deux lui font de l'effet.

Second film de Drake Doremus à se retrouver dans notre liste, celui-ci est plus sensuel et contemplatif que romantique.

8. Désobéissance (vf de Disobedience)

Ronit est une jeune femme qui a grandi à Londres dans un milieu juif orthodoxe, mais qu'elle a fui il y a plusieurs années. À la mort de son père rabbin, dans sa communauté pour assister à ses funérailles, elle redécouvre les sentiments qu’elle éprouve pour sa meilleure amie et elles débutent une idylle interdite.

Rachel Weisz et Rachel McAdams jouent à la perfection leurs rôles dans ce film touchant.

9. Vicky Christina Barcelona

Deux amies en voyage à Barcelone pour l'été font la rencontre d'un peintre sexy et mystérieux qui leur propose de passer un week-end avec lui. Elles acceptent, et la situation se complique lorsque l'ex-femme de celui-ci surprend le trio.

On ne sait pas ce qui donne plus chaud entre les scènes d'amour et les paysages d'Espagne!

10. Sauvages (VF de Savages)

Deux amis, joués par Emile Hirsch de Into the Wild et Aaron Taylor-Johnson de Kick-Ass, qui vendent de la marijuana sont en couple (oui, les deux) avec la même fille jouée par Blake Lively de Gossip Girl. Leur relation semble parfaite, jusqu'au jour où un cartel de drogue kidnappe leur copine.

Les deux jeunes hommes vont donc tout faire pour la retrouver.

Bon cinéma!

Ne manquez pas nos dernières vidéos :

s